Трижды просился на фронт, а за месяц до гибели сказал похоронить его на соседнем кладбище: что известно о супругах, которых россияне убили в Киеве

Ранним субботним утром 18 января россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. Одна из них разорвалась возле метро "Лукьяновская". Осколок ракеты попал в микроавтобус, в котором находились супруги из Хмельника Винницкой области. Они как раз приехали с товаром на базар, который находится прямо рядом с метро. Оба погибли.

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У Алексея было плохое предчувствие

43-летний Алексей и 41-летняя Светлана Давидович из города Хмельник Винницкой области рано утром в субботу, 18 января, на своем авто приехали к метро "Лукьяновская". Рядом находится рынок "Лукьяновка", где уже много лет супруги торговали мясом, молочной продукцией, летом привозили овощи.

Они даже еще не остановились, как прилетела российская ракета "Искандер", раздался взрыв и бусик объяло пламенем. Как потом сообщит следователь родственникам, вспыхнул бак с топливом, шансов выжить у людей не было.

Тетя погибшей Светланы Оксана Гринчук рассказала OBOZ.UA, что у Алексея, возможно, даже было какое-то нехорошее предчувствие. Примерно за месяц до трагедии он попросил тещу похоронить его на кладбище, которое находится недалеко от дома.

А когда год назад, в январе, на Донецком направлении пропал без вести его родной брат Игорь, который с первых дней полномасштабного вторжения защищал Украину, то и тогда Алексей произнес фразу: "Я долго не проживу". Он очень тяжело переживал потерю брата, психологически был угнетен.

"Тогда еще сестра сказала ему: "Что ты такое говоришь? Это вы, дети, должны нас хоронить, а не мы вас". Он ответил: "Я вам сказал!" – вспоминает Оксана.

Алексей и Светлана тянули на себе всех

Оксана вспоминает, что в первые дни войны братья вдвоем отправились в ТЦК добровольцами. Но Алексея тогда не взяли, сказали, что у него нет военной подготовки, поэтому он остался. Он еще пару раз ходил в ТЦК, но каждый раз его разворачивали назад.

Вместе со Светланой они помогали своим родителям. У Светланы мама и папа – инвалиды, в детстве воспитывать ее помогали бабушка с дедушкой. У Алексея мама после того, как пропал брат, стала сильно болеть.

Супруги заботились и о детях, и о жене пропавшего брата. Они были таким паровозом в семье, который тянул на себе все. Алексея уже не могли мобилизовать, поскольку если в семье есть пропавший без вести, то оставшегося родственника в армию не берут.

"Света была очень доброй и отзывчивой, хорошо училась, окончила Харьковскую юридическую академию им. Ярослава Мудрого и первое время работала юристом. Потом ушла в декрет, родила детей, некоторое время еще работала по профессии. Но у нее оба родителя с инвалидностью, у них большой дом и нужно было за всеми ухаживать. Поэтому она оставила работу юриста, а со временем они с Алексеем начали возить продавать продукты в Киев на Лукьяновский рынок. Они очень заботились и о своих детях. Старшему Владу сейчас 15 лет, а младшей Анечке – 10. Оба занимаются с репетиторами, хорошо учатся", – рассказывает Оксана.

Дочка весь день звонила родителям

О том, что Света и Алексей погибли, родственникам сообщили уже следователи. Младшую Анечку забрала к себе жена пропавшего брата, чтобы она не видела слез и горя в доме в первые часы после гибели мамы и папы.

А девочка с утра пыталась дозвониться до родителей. Она их очень любила и все время с ними общалась. На этот раз они не брали трубку. Она спрашивала, почему же они не отвечают, ведь она им звонит. И только под вечер, уже после общения с психологом, девочке рассказали, что ее родителей больше нет.

"Родные говорили Светлане и Алексею, что торговать на том рынке небезопасно, там часто прилетает. Но им нужно было зарабатывать деньги, чтобы растить детей и помогать родителям. Кто же знал, что так случится", – говорит Оксана.

У Светланы кроме родителей осталась еще сестра, у Алексея только родители. Детьми теперь будут заниматься родственники.

Если кто-то хочет помочь родным погибших супругов, то может перечислить деньги на счет 4441 1111 2079 8404 Монобанк.