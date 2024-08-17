Трофейное оружие в Украине: как его правильно оформить и почему нужен закон

Спустя два с половиной года после начала полномасштабной войны в Украине не урегулирован вопрос трофейного оружия. Поэтому на сегодняшний день полученное в боях вооружение считается нелегальным.

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В связи с этим существует риск использования оружия в преступных целях. Об этом в эфире "Украинского радио" рассказал эксперт по уголовному праву, кандидат юридических наук Григорий Усатый.

По его словам, лица, получающие трофейное оружие, рискуют понесли уголовную ответственность за нелегальное обращение с огнестрельным оружием. Эксперт назвал ненормальной ситуацию, когда в условиях полномасштабной войны отсутствует законодательство, регулирующее правовое обеспечение трофейного оружия.

"Если мы берем правовую составляющую в этом вопросе – а она очень важна, то есть требования не только национального законодательства, но и требования международного гуманитарного права. Оно определяет военные трофеи как захваченное у противника вооружение, военную технику и другое военное имущество, которое может использоваться захватившей его стороной. Когда мы говорим о трофейном оружии, важно понимать, что к нему предъявляется целый ряд требований. Одной из них является то, что военные трофеи принадлежат государству, а не отдельным военнослужащим или гражданам, получившим это оружие", – объяснил эксперт.

Также Усатый добавил, что начальная правовая основа для того, чтобы обеспечить упорядочение вопроса обращения трофейного оружия уже есть. Эксперт подчеркнул, что эти вопросы нужно урегулировать как можно быстрее, чтобы военные, завладевшие трофейным оружием, не несли уголовную ответственность.

"Это нелегальное оружие. Более того, ситуация настолько опасна, что если мы не регулируем этот вопрос, то по сути те лица, которые получают это трофейное оружие, "ходят" под статьей, есть возможность, что к ним применима статья 263 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за нелегальное обращение с огнестрельным оружием. Поэтому эти вопросы нужно урегулировать как можно быстрее", – заявил эксперт.

Кроме того, он объяснил, что по нормам международного гуманитарного права военные трофеи принадлежат государству, а не отдельным военнослужащим. Однако военнослужащие, задекларировав оружие, согласно упомянутому выше законопроекту, имеют право использовать это оружие по его назначению – для защиты себя, окружающих, государства от посягательств со стороны врага.

"Вместе с тем, в законопроекте есть условие, что несмотря на то, что даже гражданским лицам будет предоставлено право владеть и пользоваться огнестрельным оружием и боеприпасами к нему, это будет распространяться только в течение действия военного положения. Через 90 дней после его прекращения или отмены они должны будут сдать это огнестрельное оружие государству", – рассказал Усатый.

Напомним, министер внутренних дел Украины Игорь Клименко признал, что после войны государство ждет проблема нелегального оружия. Речь идет о трофейном оружии оккупантов. По словам Клименко, власти уже работают над тем, чтобы взять этот вопрос под контроль.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду безотлагательно собраться в ближайшее время и принять закон о трофейном оружии. Глава государства подчеркнул, что Украина нуждается в усилении своих правовых позиций.