"Трусливый удар по мирным жителям": Боррель осудил ракетный удар РФ по Чернигову

В Европейском Союзе осудили ракетную атаку, совершенную войсками Российской Федерации по центру Чернигова 19 августа. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал этот удар "трусливым".

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Дипломат отреагировал на очередное военное преступление РФ на своей странице в Twitter 20 августа. Он отметил, что из-за ракетного обстрела погибли гражданские.

"Решительно осуждаю еще один трусливый и преднамеренный удар России по Чернигову по университету и театру, в результате которого погибли по меньшей мере семь мирных жителей, в том числе дети, многие получили ранения", – написал Боррель.

Он добавил, что остается теперь, как и всегда, на стороне Украины.

Напомним: войска страны-агрессора атаковали Чернигов утром 19 августа. Погибло семь человек. Количество пострадавших – 156. Из них 41 находится в больнице.

По данным заместителя руководителя Офиса президента Алексея Кулебы, повреждены 66 жилых домов, 10 административных зданий, 67 транспортных средств. В частности, поврежден драматический театр, площадь, здания суда и Черниговской ОГА, магазины и другие общественные заведения.

Как писал OBOZREVATEL, черниговский драмтеатр – один из старейших областных театров Украины, созданных в 1920-е годы во время украинизации в УССР. Как он выглядит внутри после ракетного удара – смотрите по ссылке.

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