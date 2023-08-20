Обломки разбросаны повсюду: в сети показали кадры изнутри драмтеатра в Чернигове, куда попала ракета РФ. Видео

В сети показали, как выглядит изнутри драмтеатр имени Тараса Шевченко в Чернигове, в который 19 августа попала российская баллистическая ракета. Интерьер и внутренняя отделка здания разрушены, повсюду разбросаны обломки.

Видео дня

Соответствующее видео 20 августа обнародовало "Радио Свобода". Как видно на опубликованных кадрах, пол драмтеатра засыпан обломками стекла и бетона, окна местами повреждены, а местами рамы просто вылетели от удара (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца новости).

Также уничтожена массивная люстра в холле театра.

В настоящее время в здании продолжается ликвидация последствий обстрела.

По состоянию на 12:00 воскресенья известно о семи погибших и 156 раненых. 115 людям оказана амбулаторная помощь, в больницах находится 41 человек, пять – в тяжелом состоянии, остальные – средней тяжести, сообщил и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако.

Черниговский драмтеатр – ведущая театральная сцена города и области, а также один из старейших областных театров Украины, созданных в 1920-е годы во время украинизации в УССР. Он был открыт в мае 1926 года. Расположен по адресу проспект Мира, 23.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 19 августа РФ нанесла ракетный удар по центру Чернигова. Погибли семи человек, среди них – 6-летняя Софийка, отец которой защищает Украину на фронте. Мать девочки госпитализировали в тяжелом состоянии.

– Также погибла сотрудница "Черниговской политехники" Наталья Тория. В момент прилета она возвращалась домой с праздничной церковной службы.

– Момент ракетного удара случайно попал на видео, на опубликованных кадрах виден мощный взрыв.

– Президент Владимир Зеленский показал видео последствий удара и заявил, что РФ должна проиграть. По его словам, Украина приумножит усилия по консолидации мира против российского террора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!