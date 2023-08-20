Обломки разбросаны повсюду: в сети показали кадры изнутри драмтеатра в Чернигове, куда попала ракета РФ. Видео
В сети показали, как выглядит изнутри драмтеатр имени Тараса Шевченко в Чернигове, в который 19 августа попала российская баллистическая ракета. Интерьер и внутренняя отделка здания разрушены, повсюду разбросаны обломки.
Соответствующее видео 20 августа обнародовало "Радио Свобода". Как видно на опубликованных кадрах, пол драмтеатра засыпан обломками стекла и бетона, окна местами повреждены, а местами рамы просто вылетели от удара (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца новости).
Также уничтожена массивная люстра в холле театра.
В настоящее время в здании продолжается ликвидация последствий обстрела.
По состоянию на 12:00 воскресенья известно о семи погибших и 156 раненых. 115 людям оказана амбулаторная помощь, в больницах находится 41 человек, пять – в тяжелом состоянии, остальные – средней тяжести, сообщил и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако.
Черниговский драмтеатр – ведущая театральная сцена города и области, а также один из старейших областных театров Украины, созданных в 1920-е годы во время украинизации в УССР. Он был открыт в мае 1926 года. Расположен по адресу проспект Мира, 23.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– 19 августа РФ нанесла ракетный удар по центру Чернигова. Погибли семи человек, среди них – 6-летняя Софийка, отец которой защищает Украину на фронте. Мать девочки госпитализировали в тяжелом состоянии.
– Также погибла сотрудница "Черниговской политехники" Наталья Тория. В момент прилета она возвращалась домой с праздничной церковной службы.
– Момент ракетного удара случайно попал на видео, на опубликованных кадрах виден мощный взрыв.
– Президент Владимир Зеленский показал видео последствий удара и заявил, что РФ должна проиграть. По его словам, Украина приумножит усилия по консолидации мира против российского террора.
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