'Цель достигнута': в России цинично похвастались ударом по Украине, в результате которого погибли 15 человек

В стране-агрессоре России цинично похвастались массированным ударом по Украине и заявили, что "достигли" каких-то своих "целей". На самом же деле россияне в очередной раз убили гражданских жителей и нанесли разрушения гражданской инфраструктуре.

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Заявление российского минобороны распространяют пропагандистские СМИ. Там заявили, что в ночь на 17 июня состоялся масштабный групповой удар по Украине.

По данным вражеского ведомства, российские войска применили высокоточное оружие воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты по объектам военно-промышленного комплекса в Киевской области и Запорожье.

В сообщении цинично было отмечено, что "цель ударов достигнута", а все предназначенные объекты "поражены".

Однако реальная картина этих ударов совсем другая. Во вторник, 17 июня, Киев подвергся массированным атакам "Шахедами" и ракетами. В результате этих обстрелов погибли 14 человек, а более ста мирных жителей получили ранения. Разрушения зафиксированы в более двадцати локациях в восьми районах города. Особенно тяжелыми были последствия в Соломенском районе, где обвалился целый подъезд жилого дома, и под завалами ищут жителей.

Кроме того, на рассвете 17 июня Россия массированно атаковала ударными беспилотниками Одессу. В результате этих атак зафиксированы значительные разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры. Из-под завалов достали тело 60-летней жительницы города, еще 17 человек получили ранения.

Цинизм заявлений российского Минобороны на фоне человеческих потерь и разрушений подчеркивает безжалостность агрессора, который продолжает убивать мирных людей и разрушать украинские города.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Воздушных сил ВСУ, защитники неба во время массированной атаки РФ в ночь на 17 июня обезвредили 428 из 472 вражеских средств воздушного нападения, среди которых - баллистические и крылатые ракеты, ударные и имитационные дроны. Основным направлением российского удара был Киев.

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