Защитники неба обезвредили над Украиной 428 дронов и ракет РФ, в десятках локаций есть попадания и последствия от падения обломков

Защитники украинского неба во время массированной российской атаки в ночь на 17 июня обезвредили 428 из 472 вражеских средств воздушного нападения, среди которых – баллистические и крылатые ракеты, ударные и имитационные дроны. Основным направлением российского удара была столица Украины – Киев.

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Всего в 44 локациях зафиксированы попадания и падения целей/обломков. Об отражении этого нападения, которое длилось с 20:00 минувших суток, рассказали в Воздушных силах ВСУ.

По данным военных, в ночь на вторник российские военные преступники атаковали украинские города 472 средствами воздушного нападения, в частности:

– 440 ударными и имитационными беспилотниками различных типов (около 280 из них – "Шахеды"), выпущенными из районов российских городов Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск;

– двумя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской области РФ;

– 16 крылатыми ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации из воздушного пространства Саратовской области РФ;

– четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;

– девятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с самолетов тактической авиации из воздушного пространства Белгородской и Брянской областей РФ;

– одной противорадиолокационной ракетой Х-31П.

Очередное воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 вторника противовоздушной обороной обезврежено 428 средств воздушного нападения врага (262 сбиты, а 166 – локально потеряны), а именно:

– 239 БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 163 – локально потеряны/подавлены РЭБ;

– два "Кинжала" (одна такая ракета была локально потеряна);

– 15 ракет Х-101;

– восемь ракет Х-59/69 (одна локационно потеряна);

– одну Х-31П (локационно потеряна).

"Зафиксированы попадания средств воздушного нападения врага в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 34 локациях. Выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавшим..." – отметили в Воздушных силах.

Массированной атакой по Киеву страна-агрессор РФ убила 14 человек, еще более полусотни мирных жителей пострадали. Последствия вражеского удара зафиксированы в более двадцати локациях в восьми районах города, в частности в Соломенском обвалился целый подъезд дома.

Также Россия массированно атаковала ударными беспилотниками Одессу: в городе зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары. Из-за действий агрессора пострадали 14 человек.

В Черкасской области защитники неба сбили две российские ракеты, а также обезвредили 29 БПЛА. По данным ОВА, в результате падения обломков дрона горела лесная подстилка в Черкасском районе.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 16 июня украинская противовоздушная оборона обезвредила 125 российских беспилотников различных типов. При этом были зафиксированы попадания вражеских средств нападения в десяти, а падение обломков – в восьми локациях, основным направлением российского удара была Донетчина.

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