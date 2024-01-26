"Цель Путина не изменилась – он хочет уничтожить Украину": представитель США в ОБСЕ напомнил, что война длится уже 10 лет

Российский диктатор Владимир Путин не изменил своих целей относительно Украины. Он, как и десять лет назад, все еще хочет уничтожения украинского государства и подчинение украинского народа.

Видео дня

Об этом сказал постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Майкл Карпентер на заседании Постоянного совета организации в Вене четверг, 25 января, передает Укринформ. Американский дипломат напомнил, что вскоре исполняется 10 лет, как Москва начала свою агрессию против Украины с незаконного вторжения и оккупации Крыма, а в феврале 2024 года – будет два года, как Россия при поддержке Беларуси начала полномасштабную войну.

По словам Карпентера, постоянные обстрелы российскими оккупантами украинских мирных городов – это напоминание всему миру о настоящей цели Путина – уничтожить Украину как независимое государство и покорить украинцев, лишив их демократии и суверенитета.

"16 января Путин открыто назвал своим чиновникам в Москве украинскую территорию, которую РФ оккупировала, "завоеванием". Нет никаких сомнений, что Кремль рассматривает свою войну в империалистических терминах", – сказал он.

Отдельно американец напомнил слова бывшего президента страны-агрессора, а ныне заместителя секретаря российского совбеза Дмитрия Медведева, который выдал, мол "существование Украины смертельно опасно для украинцев" и что Россия заставит украинцев "капитулировать или умереть".

Как сообщал OBOZ.UA, издание Bloomberg накануне заявило, что Путин якобы проверяет, готовы ли США участвовать в переговорах о прекращении войны России в Украине. Однако в его намерения собеседники не верят.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!