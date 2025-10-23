'Цель уничтожена': Силы обороны поразили склад боеприпасов врага в Белгородской области

Украинские ударные беспилотные комплексы нанесли очередной успешный удар по складу боеприпасов противника. На этот раз "бавовна" произошла в районе населенного пункта Валуйки Белгородской области России.

Цель была полностью уничтожена, во время операции наблюдались детонации и взрывы боеприпасов, что подтверждает эффективность удара. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Что известно

"Украинские ударные беспилотные системы поразили склад боеприпасов врага в районе населенного пункта Валуйки Белгородской области. По имеющейся информации, цель уничтожена, наблюдались детонации и взрывы боеприпасов", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что эта операция является частью комплексных мероприятий Вооруженных Сил Украины, направленных на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по нейтрализации логистических и военных объектов противника, в частности складов боеприпасов и техники, используемых для атак на украинские территории.

Подобные удары не только наносят прямой удар по боевому потенциалу врага, но и уменьшают его возможности для ведения наступательных операций.

Что предшествовало

Стоит отметить, что в ночь на 23 октября Силы обороны Украины также атаковали стратегический объект противника, задействованный в обеспечении вооруженных сил РФ. Нефтеперерабатывающий завод "Рязанский" атаковали беспилотники. Успешную операцию подтвердила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В ведомстве заявили, что зафиксированы взрывы и масштабный пожар на территории предприятия.

Как писал OBOZ.UA:

– Вечером 22 октября беспилотники атаковали город Копейск в Челябинской области РФ. Их целью стал завод "Пластмас", который производит боеприпасы для российской оккупационной армии.

– Ночью 23 октября дроны-камикадзе также попали по нефтеперерабатывающему заводу и авиабазе стратегической авиации ВКС РФ в Рязанской области.

