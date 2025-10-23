В Генштабе подтвердили поражение Рязанского нефтеперерабатывающего завода: произошел масштабный пожар. Фото и видео

В ночь на 23 октября Силы обороны Украины атаковали стратегический объект противника, задействованный в обеспечении вооруженных сил РФ. Нефтеперерабатывающий завод "Рязанский" атаковали беспилотники.

Успешную операцию подтвердила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В ведомстве заявили, что зафиксированы взрывы и масштабный пожар на территории предприятия.

"Силы обороны Украины продолжают наносить удары по стратегическим объектам ВПК государства-агрессора", – отметило командование.

Что известно о вражеском НПЗ

Рязанский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших в центральной части Российской Федерации и принадлежит компании "Роснефть".

Его мощности рассчитаны на переработку более 17 миллионов тонн нефти в год и играют важную роль в обеспечении горючим военных формирований противника и логистических цепей обеспечения ВС РФ.

Вывод части производственных мощностей завода из строя снижает возможности российской армии в ведении боевых действий.

"Реализация мероприятий, направленных на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, продолжается", – добавили в ГШ ВСУ.

Напомним: губернатор Рязанской области РФ Павел Малков ранее подтвердил, что в ночь на четверг, 23 октября, регион атаковали дроны. Чиновник утверждает, что средствами российской ПВО над территорией области якобы было уничтожено 14 БПЛА.

Тем временем местные жители делились кадрами, которые свидетельствуют о попадании БПЛА по цели.

Осторожно, в видео звучит нецензурная лексика!

