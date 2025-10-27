Целенаправленная политика террора: с начала полномасштабной войны Россия убила в Украине 661 ребенка

С начала полномасштабной войны Россия убила 661 ребенка, ранила 2203 и разрушила более 4500 школ и детсадов в Украине. Генеральный прокурор Руслан Кравченко подчеркнул, что каждая атака РФ на мирные города – это целенаправленный террор против детей и попытка уничтожить украинскую нацию.

Он отметил, что это неописуемая боль, которая не имеет границ. Об этом он написал в соцсети.

26 октября стал очередным черным днем: ночная атака "Шахедами" по Киеву унесла жизнь 19-летней девушки-выпускницы лицея №171 "Лидер" и ее матери, еще 7 детей получили ранения. В тот же день в результате удара по маршрутке на Сумщине были ранены дети 8 и 15 лет.

"Это не случайность. Это целенаправленный террор", – отметил генпрокурор.

По его словам, резолюция Совета Безопасности ООН №1261 определяет шесть тяжелейших преступлений против детей во время войны, и все они совершаются Россией "ежедневно, у нас, на глазах у мира". На 1342-й день войны прокуроры расследуют 5363 уголовных производства по фактам этих преступлений.

Кроме погибших и раненых детей, РФ похитила и депортировала более 19 000 украинских детей и зафиксировано не менее 23 случаев сексуального насилия против детей. Было повреждено или разрушено 1294 больницы.

"Это не просто цифры, а разбитые мечты о будущем, стихшие навечно голоса детей, опустошенные дома, разбитые судьбы. Каждое дело – свидетельство целенаправленной политики террора, попытки уничтожить украинцев как нацию. Прокуроры Украины совместно с правоохранительными органами и международными партнерами расследуют каждое преступление. Мы сделаем все, чтобы все военные преступники, от исполнителей до руководства РФ, были привлечены к ответственности. Время не станет помехой. Эти преступления не имеют срока давности", – резюмировал Кравченко.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 октября во время российского обстрела в селе Погребы Киевской области погибло сразу трое членов одной семьи. Полугодовалая девочка Аделина Негода была единственным и долгожданным ребенком у родителей. Вместе с ней погибла и 38-летняя мама Антонина Зайченко, а также 12-летняя племянница Анастасия Негода.

