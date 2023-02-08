Цена вопроса очень высока: разведка Британии оценила, решатся ли войска РФ форсировать Днепр

С тех пор как Россия вывела свои войска с правого берега Днепра в ноябре 2022 года, стычки и разведка продолжаются на сложной сети островов и водных путей, составляющих дельту Днепра. Однако маловероятно, что оккупанты предпримут попытку штурмового перехода через реку: это, скорее всего, будет чрезвычайно сложно и дорого.

Видео дня

Об этом сказано в сводке британской разведки, опубликованной утром 8 февраля в Twitter Минобороны Великобритании. Там отметили, что почти наверняка россияне использовали небольшие лодки для обеспечения своего присутствия на ключевых островах. При этом Украина несколько раз успешно применяла дальнобойную артиллерию для нейтрализации вражеских аванпостов.

В разведке предположили, что обе стороны разместили небольшие группы на Кинбурнской косе, которая выходит в Днепровский залив, и стремятся сохранить присутствие в этих районах, чтобы контролировать морской доступ к стратегически важной реке и предупреждать о любых попытках противника начать крупное наступление через реку.

Напомним: по данным Генштаба ВСУ, за последние сутки на Херсонском направлении от вражеского огня пострадали 17 населенных пунктов. В частности, Михайловка, Гавриловка, Миловое, Змиевка, Новоберислав, Казацкое, Львово, Тягинка, Ивановка, Никольское, Антоновка, Янтарное, Берегово, Велетенское и Херсон.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– российские военнослужащие построили новую военную базу на Арбатской стрелке (Генический район Херсонской области Украины) в непосредственной близости к оккупированному Крыму. Она появилась в конце 2022 года, в разгар полномасштабной войны;

– Херсон больше всех крупных украинских городов, не считая Донбасса, подвергается обстрелам со стороны армии РФ. В британской разведке предположили, что, вероятно, российское командование стремится подорвать дух гражданского населения и сдержать контратаки украинских войск через Днепр.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!