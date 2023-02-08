ВСУ отбили вражеские атаки в районе Белогоровки и Бахмута, захватчики на Херсонщине отбирают у местного населения авто – Генштаб

Российские оккупационные войска пытаются взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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Тяжелые бои идут в районах населенных пунктов Кременная, Бахмут, Авдеевка, Опытное, Марьинка и Угледар. Войска РФ несут значительные потери, особенно в живой силе. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 8 февраля.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Краснопоповка, Шипиловка и Белогоровка Луганской области, а также Верхнекаменское, Федоровка, Орехово-Василевка, Дубово-Василевка, Спорное, Выемка, Бахмут, Красное, Часов Яр, Каменка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Богоявленка Донецкой области.

За сутки противник нанес 8 ракетных ударов, 5 из которых – по гражданской инфраструктуре города Харьков, и 21 авиационный удар. Кроме того, враг совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Николаевщины и Херсонщины. Повреждены жилые дома. Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Заруцкое, Поповка, Садки Сумской области и Ветеринарное, Стрелече, Красное, Глубокое, Липцы, Старица, Мореховец, Зеленое, Нескучное, Гатище, Волчанск, Бударки, Ольховатка, Красное Первое, Новомлынск и Камья. Оккупанты задействовали БпЛА с боевой нагрузкой в районе Волфиного Сумской области.

На Купянском и Лиманском направлениях под огневое влияние попали районы более 40 населенных пунктов. Среди них – Двуречная, Гряниковка, Кучеровка, Купянск, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово, Крахмальное, Вишневое, Червонопоповка и Кузьмино Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Площанка, Невка и Белогоровка в Луганской области. Враг нанес авиаудары в районах Котляровки, Крахмального и Белогоровки.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись, в частности, Спорное, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Железнянское, Парасковеевка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Николаевка, Предтечино, Клищиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области. В общей сложности - более 30 населенных пунктов.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали Авдеевка, Водяное, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области. Авиационные удары оккупантов фиксировались недалеко от Авдеевки, Невельского и Марьинки. В районе Водяного российские захватчики сбрасывали с БпЛА на позиции наших войск аэрозольные слезоточивые гранаты нелетального действия К-51.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 30 населенных пунктов, в частности, Новополь, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Малые Щербаки и Степное Запорожской области. Враг нанес авиаудары вблизи Ольговского и Гуляйполя.

На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали 17 населенных пунктов. В частности, Михайловка, Гавриловка, Миловое, Змиевка, Новоберислав, Казацкое, Львово, Тягинка, Ивановка, Никольское, Антоновка, Янтарное, Берегово, Велетенское и Херсон.

В населенном пункте Каиры Каховского района Херсонской области российские оккупационные войска принудительно отбирают у местного населения гражданские автомобили.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также наши защитники уничтожили российский штурмовик СУ-25, вертолет Ми-24 и 2 вражеских БПЛА типа "Орлан". Наши артиллеристы и ракетчики поразили 2 пункта управления врага, 7 районов сосредоточения живой силы и боеприпасов.

Напомним, американский генерал, занимавший пост командующего армией США в Европе, Фредерик Бенджамин Годжес заявил, что Украина сможет вернуть Донбасс, но деоккупация Крыма нуждается в дополнительных средствах. Освободить Крымский полуостров ВСУ смогут, если Запад предоставит высокоточное оружие большой дальности.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска атаковали ракетами Харьковскую область. В Харькове прогремело шесть мощных взрывов. Обстрел традиционно велся из Белгородской области РФ ракетами С-300.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска, по оценкам украинских и западных официальных представителей, готовятся к крупномасштабному наступлению на востоке Украины в середине-конце февраля. Тем временем отдельные лица в стране-агрессоре продолжают выражать скептицизм в отношении способности сил РФ к таким действиям в указанный период.

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