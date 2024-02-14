"Люди, как корабли". Об этом можно снимать художественные фильмы...

БВК Цезарь Львович Куников уничтожен ГУР МО 14 февраля 2024 года. Сам майор Красной армии герой Союза Куников был смертельно ранен на Малой Земле возле Новороссийска и умер от ран в г. Геленджик – 14 февраля 1943-го.

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Після смерті його дружина, Наталія Василівна, вийшла заміж за командира Цезаря Львовича Кунікова — командувача Новоросійської Військово-морської бази, віце-адмірала Георгія Микитовича Холостякова - героя Радянського Союзу, який мав 3 ордени Леніна. Після війни подружжя жило в центрі Москви на Тверському бульварі.

В липні 1983-го року до їхньої квартири завітали професійні грабіжники - Геннадій та Інна Калініни (не родичі Михайла Калініна), які промишляли викраденням державних нагород у ветеранів. Вони представлялися журналістами, робили "інтерв'ю", а потім обкрадали своїх жерств в 19 містах Союзу. На момент затримання пари у Калініних виявили 50 орденів Леніна, 6 золотих зірок Героїв Союзу, 7 золотих медалей Героїв СоцПраці, десятки іншихх орденів та медалей.

Переважно жертв пограбування не вбивали. Але віце-адміралу Холостякову та екс-дружині Цезаря Кунікова - не пощастило. Вкрасти ордени не помітно Геннадію Калініну не вдалося. Тому він вбив подружжя монтіровкой по голові. Справу на особистий контроль взяв Генсек СРСР Юрій Андропов. Вбивць спіймали вже восени 1983-го. Калініна - розстріляли, його дружині дали 15 років.

Але це - ще не фінал. Всі ордени були передані до Музею Тихоокеанського флоту РФ, де частину нагород - викрали невідомі. У відкртій експозиції нині представлений лише британський орден віце-адмірала.

Цікаво, що у загиблого Цезаря Львовича Кунікова є онучка Наталя Юріївна Кунікова, викладач японської мови. Яка після одруження стала Любімова. Її чоловік - відомий в часи "пребудови" журналіст, ведучий програми "Взгляд" Олександр Любімов, народжений в Лондоні син полковника радянської зовнішньої розвідки Михайла Любімова.

В 1997-му році син розвідника Олександр Любімов в ефірі своєї телепрограми "Один на один" запитав у гостя - першого президента України Леоніда Кравчука: "Я знаю, что в одной академии американской учения штабные проводились… и там гипотетический 2025 год, разрабатывается ситуация, где Америка воюет с двумя государствами — Китаем и Россией, и причиной войны стало то, что Украина начала войну с Россией на стороне НАТО. В России тоже считают, что может начаться война, если Украина вступит в НАТО?"

Через 25 років після цього інтерв'ю великий десантний корабель росії імені родича Олександр Любимова приплив до українських берегів, аби вбивати українців. 14 лютого, в день смерті Цезаря Львовича Кунікова, БДК був знищений Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

На фото - пам'ятник Кунікову у м.Новоросійськ. Відкритий - у жовтні 2021 року, за 4 місяці до вторгнення росіян в Україну.

Знайшов ще, що дружина Олександра Любімова була в тій квартирі на Твєрском бульварі, коли грабіжники Калініни вбивали її бабусю - екс-дружину Кунікова та та її другого чоловіка - віце-адмірала Холостякова. Начебто спала і нічого не чула. Потім прокинулася від того, що грюкнули двері, знайшла тіла і викликала міліцію. А ще перший орден Леніна Холостякову в 35-му році вручав особисто Михайло Калінін... виходить так, що один Калінін - вручив Орден Леніна, інший Калінін - вбив, щоб забрати цей орден... Синхронізм по-російськи...