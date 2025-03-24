Цифра выросла вдвое: оккупанты начали активнее запускать дроны на Харьковском направлении, – военный

Российские захватчики начали более активно запускать беспилотники на Харьковском направлении. Повышенная интенсивность наблюдается в результате прихода тепла и увеличения продолжительности светового дня.

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Об этом в телеэфире рассказал спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин. Он добавил, что вражеские дроновые атаки выросли вдвое.

"Сейчас мы наблюдаем и потепление, и увеличение светового дня. Так что применение врагом БПЛА растет. Если в феврале в среднем враг применял 70-80 дронов-камикадзе в сутки, то сейчас эта цифра выросла вдвое", – подчеркнул Шамшин.

По его словам, российская пехота сейчас активно применяет портативные средства РЭБ, чтобы Силы обороны не могли их эффективно уничтожать. Также оккупанты применяют средства для РЭР, они помогают определить наличие украинских дронов поблизости, поэтому "никогда не стоит недооценивать врага, ведь армия РФ достаточно высокотехнологична".

Шамшин отметил, что для сбития наших БПЛА оккупанты также используют помповые ружья, которые работают достаточно эффективно.

"Помимо этого, произошли значительные изменения в применении (противником - Ред,) техники. Если раньше главным средством доставки пехоты на передовую были МТЛБ, бронетранспортеры, другая бронированная техника, то сейчас это преимущественно дешевые средства – БАГи, гольфкары, в лучшем случае это будет какой-то внедорожник", – подчеркнул спикер ОТГ.

В то же время, россияне применяют пешие группы, это связано с тем, что сейчас поле боя полностью контролируют дроны.

"При обнаружении вражеской техники мы сразу применяем все необходимые средства, чтобы такую технику уничтожить", – резюмировал спикер.

Напомним, на Харьковщине пограничники с помощью FPV-дронов уничтожили три транспортных средства, три камеры видеонаблюдения и поразили шесть позиций оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники на Харьковском направлении результативно отработали по врагу. Так, операторы fpv-дронов подразделения РУБпАК "Феникс" поразили два понтонных комплекса ППС-84, бронемашину "Тигр", и ликвидировали десяток оккупантов.

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