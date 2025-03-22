Украинские пограничники на Харьковском направлении эффектно отработали по врагу. В частности, операторы fpv-дронов подразделения РУБпАК "Феникс" поразили два понтонных комплекса ППС-84, бронемашину "Тигр", и ликвидировали десяток оккупантов.

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В Госпогранслужбе показали красивые кадры уничтожения вражеской техники. А в завершение украинские защитники устроили фейерверки на складах захватчиков.

Пограничная комендатура разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" входит в состав знаменитой бригады Гвардии наступления "Помста".

РУБпАК "Феникс" считается одним из самых эффективных подразделений беспилотных систем в составе Сил обороны Украины. Причем "Феникс" является первой комендатурой РУбПАК, которая летом 2024 года была сформирована в составе Госпогранслужбы.

Напомним: в РУБпАК "Феникс" создали видеоклип на песню "Вампир", которую написали трое его бойцов во время новогодней ночи прямо на передовой.

В настоящее время бойцы и дроны "Феникса" помогают выявить и уничтожить немало военных целей окупантов, в том числе останавливают масштабные штурмы, в которых враг применяет пехоту, танки, БМП.

Пограничная комендатура "Феникс" применяет широкую линейку разных дронов самолетного и коптерного типа: FPV, ночные бомберы, легкие разведывательные БПЛА и т.д. РУБпАК имеет высокий уровень обеспечения и подготовки личного состава.

Бригада Гвардии наступления "Помста" была сформирована на базе 3-го пограничного отряда им. Героя Украины полковника Евгения Пикуса. В настоящее время бригада выполняет боевые задания в Луганской области.

Как отмечает OBOZ.UA, украинские защитники продолжают успешно уничтожать российских захватчиков по всей линии фронта. На днях на Восточном направлении наши операторы дронов отразили вражеский штурм и уничтожили многоцелевой легкий гусеничный бронированный тягач МТ-ЛБ окупантов. Видео эффектной работы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" смотрите здесь.

Также напомним, как 14 марта "неизвестные" дроны атаковали Москву и область. Россияне жаловались на взрывы и дым.

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