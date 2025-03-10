'Цифры будут больше': в Минобороны раскрыли, сколько FPV-дронов планируют закупить в 2025 году

В 2025 году Министерство обороны Украины планирует закупить около 4,5 млн FPV-дронов для нужд украинской армии. Соответствующие действия позволят за короткое время насыщать фронт беспилотниками.

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Об этом заявил глава Департамента политики закупок Министерства обороны Украины Глеб Каневский. По его словам, последние три года Минобороны остается крупнейшим закупщиком дронов в Украине.

"Если в 2023 году Минобороны закупало тысячи дронов, то по результатам 2024 года мы вместе с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины закупили более 1.5 млн дронов. В этом году цифры будут еще больше, потому что способности отечественного ОПК в 2025 году составляют примерно 4.5 млн FPV-дронов. И Минобороны планирует их все закупить", – отметил Каневский.

Он добавил, что 96% остаточных средств были уплачены украинским производителям и поставщикам, что положительно повлияло на развитие отрасли производства БПЛА в Украине. В этом году Министерство обороны Украины планирует выделить на закупку дронов более 110 млрд грн, из которых более 102 млрд грн будут направлены через Агентство оборонных закупок.

По словам Глеба Каневского, все планы закупок на 2025 год получили бюджетное обеспечение, позволяющее как можно быстрее обеспечить фронт беспилотными летательными аппаратами. Он также подчеркнул, что запуск производства дронов на одном из государственных предприятий, о котором сообщалось Минобороны в начале этого года, будет способствовать повышению конкуренции.

Минимальные наценки и постоянный контроль со стороны министерства на всех этапах производства могут побуждать других производителей и поставщиков снизить цены.

Напомним, 5 марта стало известно, что Министерство обороны Украины ужесточило проверку суточных полевых наборов продуктов для военнослужащих ВСУ. Для того чтобы защитники на передовой получали сухпайки надлежащего качества, ввели многоуровневую систему контроля за их поставкой.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Вооруженных сил Украины новые беспилотные авиационные комплексы – четырехвинтовые FPV-дроны NORD украинского производства. В ведомстве отметили, что беспилотники NORD – компактные и маневровые.

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