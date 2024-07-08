'Циническая мерзость': Игнат раскритиковал Безуглу за реакцию на обстрел Киева. Фото

Бывший спикер Воздушных сил Юрий Игнат раскритиковал нардепку Марьяну Безуглу за реакцию на обстрел Киева. Так, в своем сообщении в сети нардепка предъявила обвинения во лжи в сторону Командования воздушных сил ВСУ, якобы те заявили о падении обломков на детскую больницу "Охматдет".

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Юрий Игнат на своей странице в Facebook жестко ответил на обвинения Безуглой. Он намекнул, что Безугла цинично использовала трагедию в детской больнице в Киеве, чтобы еще раз дискредитировать ВСУ.

"Детская больница "Охматдет". Какие же изверги. Для чего Командование Воздушных сил ВСУ снова лжет об "обломках", – написала Безугла.

В ответ на это Юрий Игнат жестко раскритиковал нардепку и подчеркнул, что о падении "обломков" в заявлениях ПС ВСУ и речь не шла.

"Боже, ккакое конченое! Кто говорил об обломках? Циническая мерзость", – написал бывший спикер ВВС.

Отметим, что ранее СБУ установила, что оккупанты атаковали детскую больницу "Охматдет" ракетой Х-101. На месте трагедии уже найдены доказательства, в том числе обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Киеве во время воздушной тревоги утром 8 июля раздавались взрывы в разных районах. Кроме детской больницы, повреждены и другие объекты, в том числе полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома.

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