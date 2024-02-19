ЦНС: мобилизованные башкиры пытаются избегать прямого участия в боях

Жители Республики Башкортостан, которых страна-агрессор отправила на захватническую войну в Украину, пытаются избегать прямого участия в боевых действиях. Из-за этого оккупанты-россияне уже неоднократно имели конфликты с представителями татарских национальностей.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления в воскресенье, 18 февраля. Такая ситуация сложилась на фоне протестов в Башкортостане.

Речь идет о протестах после приговора для Фаиля Алсинова, который выступал за суверенитет Башкортостана, а также против войны в Украине и мобилизации башкиров. После ареста активиста и приговора его к четырем годам колонии, российская полиция массово применила силу в отношении протестующих.

По данным украинского подполья, эти протесты оказали влияние и на оккупационные войска России. Офицеры башкирской национальности переводят своих земляков в небоевые подразделения и постоянно поощряют наградами.

Таким образом они пытаются максимально уберечь мобилизованных башкиров, чтобы продолжить народно-освободительное движение в Башкортостане.

В частности, как сообщили в ЦНС, башкиры переместились во второй эшелон на Кременском направлении и около Авдеевки, ограничившись лишь логистической поддержкой и ремонтно-эвакуационным обеспечением передовых подразделений российских оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что ОБСЕ следует обратить внимание на преследование национальных меньшинств в России. Он отметил, что Россия является тюрьмой народов и речь идет о притеснениях не только украинцев.

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