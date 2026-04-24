'Тупик': российский пропагандист пожаловался на украинские дроны и НРК. Видео

Российский пропагандист пожаловался на изменение характера боевых действий из-за развития украинских технологий. Он признал, что использование дронов и роботизированных систем влияет на ситуацию на фронте.

Такое мнение высказал пропагандист Дмитрий Стешин. По его словам, нынешняя ситуация на фронте зашла в "тупик". Кроме того он обратил внимание на изменение темпов наступления.

"Да, здесь тупик. Ну, ты заметил, что изменились темпы наступления? Украина лихорадочно наращивает свои возможности", – обратился он к собеседнику.

Он также признал, что украинская "стена дронов" и применение роботизированных систем в наступлениях оказались эффективным подходом. Ссылаясь на разговор с украинским военнопленным, пропагандист вспомнил "неприятную" для себя цитату.

"Неприятная цитата. Он (украинский военнопленный – ред.) сказал, что вы привозите на фронт грузовик людей, а мы привозим грузовик FPV-дронов", – сказал Стешин.

Напомним, ранее российский пропагандист Юрий Евич пожаловался на уязвимость их страны и неспособность защитить своих граждан. По его словам, население само вынуждено оборонять себя, ведь этого не может сделать государство.

Также OBOZ.UA сообщал, еще один российский пропагандист Юрий Подоляка пожаловался на "постоянную атаку украинских дронов по их стране". По его словам, Россия не успевает ликвидировать последствия таких обстрелов и несет "очень большой экономический ущерб".

