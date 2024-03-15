'Турки должны играть очень тонко': Пристайко объяснил, что стоит за мирными инициативами Турции и Китая

Мирные инициативы Турции относительно войны в Украине связаны с ее стремлением к лидерству в Черноморском регионе, в то же время Стамбул осторожно формулирует условия возможных переговоров. Инициативы Китая, в свою очередь, для которого РФ является "удобным" партнером в ООН, "вялые" и очень формальные.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал бывший посол Украины в Великобритании, бывший глава МИД и экс-глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко. В частности, он отметил, что сегодня, кроме Китая и Турции, никто конкретного плана завершения войны в Украине не предлагает.

"Были заявления южноамериканских стран, приезжали африканские лидеры, но реальных игроков сейчас только двое. Что стоит за предложением Турции, мы понимаем. Она заинтересована в нашем регионе, где претендует на роль лидера. Реальный конкурент здесь – только Россия. То есть турки должны играть очень тонко. С одной стороны, демонстрировать лидерство, а с другой – не пересекать тонкую "красную линию", что уж слишком будет раздражать Россию", – сказал Пристайко.

Относительно "мирных" инициатив Китая, дела обстоят иначе, объяснил дипломат.

"При всем уважении к Черному морю, оно не относится к глобальным интересам Китая. Что относится – так это сама Россия. Ведь это и условная ресурсная база – на случай, если будет прямое столкновение с американцами и мировые морские пути будут заблокированы для поставок ресурсов". Это просто удобный партнер в ООН, который всегда придет на помощь. Возможно, существует определенная ментальная близость двух диктаторских режимов, которая позволяет говорить на одном языке и решать одни и те же вопросы", – сказал он.

Вероятно, именно поэтому, добавил Вадим Пристайко, китайские "мирные" инициативы "реально вялые и очень формальные".

"За год после озвучивания своих "12 шагов" китайцы ничего не изменили. Стамбул, напротив, демонстрирует высокий уровень заинтересованности в мирном процессе. Но вместе с тем они осторожнее формулируют условия переговоров. Турки сегодня специально избегают обострения, не предоставляя ни одной стороне преимущества", – отметил дипломат.

Он также выразил надежду, что переговорные команды, которые сейчас получают и анализируют предложения от Турции и Китая, осознают интересы Пекина и Стамбула и "понимают, где на этой шкале" – национальные интересы Украины.

"И действуют соответственно. Потому что потеряться среди этих мощных и опытных игроков очень легко", – сказал Пристайко.

Как сообщал OBOZ.UA, Китай и Турция фактически синхронно объявили о своих "мирных" инициативах. В начале марта спецпредставитель Пекина Ли Хуэй провел "турне" в РФ, Украину и ЕС. Эта поездка стала второй попыткой с мая 2023 года, когда Пекин предложили свои "12 мирных шагов по прекращению огня в Украине". При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не оставляет попыток стать основным миротворцем.

В ISW полагают, что РФ хочет использовать инициативу Китая ради продвижения своих давних информационных операций, направленных на получение уступок со стороны Запада.

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