'Твердо буду стоять на стороне Украины': Харрис пообещала поддержку Киеву в случае избрания президентом США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис раскритиковала комментарии своего оппонента Дональда Трампа относительно российско-украинской войны. Она заявила, что в случае победы будет "твердо поддерживать" Украину и союзников США по НАТО.

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Об этом Харрис заявила в своей речи на Национальном съезде Демократической партии, сообщает Associated Press. Она также упомянула о своей причастности к формированию западной коалиции в поддержку нашего государства.

Associated Press отмечает, что во время своей речи Харрис выступила в защиту Украины и НАТО и раскритиковала заявления Трампа о войне в Украине.

"Как президент, я буду твердо поддерживать Украину и наших союзников по НАТО", – подчеркнула Харрис.

Кандидат от Демократической партии США также вспомнила, что "предупреждала президента Зеленского" о полномасштабном российском вторжении за пять дней до его начала. Кроме того, Харрис заявила, что помогала возглавить дипломатический ответ на российскую агрессию со стороны США, заключавшийся в сплочении "более 50 стран".

Напомним, ранее Associated Press сообщило, что США направят Украине $125 млн новой военной помощи. О новом пакете могут объявить официально уже 23 августа, в День флага Украины. Источники агентства в американской администрации отмечают, что Вашингтон работает над тем, чтобы лучше понять операцию Вооруженных сил Украины в Курской области России.

Кроме того, в Пентагоне подтвердили, что США разрешили использовать их оружие во время операции в Курской области. Там подчеркнули, что США не меняли свою политику по использованию их оружия против целей на территории России. И эта политика позволяет Украине открывать ответный огонь для самозащиты от российских атак, совершаемых из приграничных регионов.