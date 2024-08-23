АР: США направят Украине $125 млн новой военной помощи
Администрация американского президента Джо Байдена направит Украине новую военную помощь. Речь идет о пакете вооружение на сумму около 125 миллионов долларов.
Об этом в четверг, 22 августа, сообщило издание AP с ссылкой на слова американских чиновников. По их словам, Вашингтон работает над тем, чтобы лучше понять операцию Вооруженных сил Украины в Курской области России.
Официальное объявление может быть сделано уже в пятницу, 23 августа, накануне Дня независимости Украины.
Чиновники США заявили, что последний пакет помощи включает в себя ракеты ПВО, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), Javelin и ряд других противотанковых ракет, системы для борьбы с беспилотниками и комплексы радиоэлектронной борьбы, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, транспортные средства и другое оборудование.
"Помощь поступает, поскольку украинские войска продолжают расширять свое внезапное наступление в Россию, где, по словам официальных лиц, они захватили около 100 квадратных километров (62 квадратных миль) территории вокруг Курска. Российские войска, тем временем, добиваются успехов на востоке, вокруг украинского города Покровск, важнейшего логистического узла", – говорится в материале.
Напомним, что накануне в Пентагоне заявили, что США позволяют Украине использовать предоставленное оружие для нанесения ударов по Курской области. Ведь таким образом, украинская армия защищает свою страну от атак России из этого региона, заявили в министерстве обороны США.
Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер ранее также говорил, чт США обсуждают с Украиной долгосрочные цели наступления в Курской области. США продолжают сосредоточиваться на обеспечении Украины возможностью оставаться свободным и суверенным государством, способным сдерживать российскую агрессию в будущем.
Как сообщал OBOZ.UA, Германия объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. В него, в частности, вошли системы противовоздушной обороны IRIS-T, беспилотники Vector, 14 тысяч патронов калибра 155 мм и другое вооружение.
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