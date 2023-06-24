'Тяжелое время, не ожидал': Соловьев обеспокоился из-за 'переворота' Пригожина и размечтался о марше на Киев и Львов. Видео

Главный рупор кремлевской пропаганды Владимир Соловьев распереживался из-за "переворота", который устроил лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в России. Соловьев заявил, о "тяжёлых временах", наступивших из-за внутреннего конфликта в России.

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Видео с обращением пропагандиста начали распространять в сети. На нем заметно, что расстроенный Соловьев не на шутку обеспокоился возможностью распада РФ.

"Неужели мы позволим страну потерять? – заявил пропагандист. – Остановитесь, пока не поздно. Нет ничего страшнее гражданской войны".

Пропагандист говорит, что 25 тысяч "вагнеровцев" пригодились бы на фронте. Он размечтался, что эти войска должны идти на Львов или Киев, а не на Москву. Также Соловьев в очередной раз не забыл вспомнить басню о так называемых "укрнацистах", с которыми якобы борются российские оккупационные войска в Украине.

"Ребята, спохватитесь! Враг – там, на Украине", – заявил пропагандист.

Также Соловьев сравнил Пригожина с лидером фашистского движения в Италии Бенито Муссолини.

Отметим, что лидер "Вагнера" Евгений Пригожин объявил переворот против Минобороны РФ после удара по лагерям "Вагнера" 23 июня. Владелец частной военной компании пригрозил отомстить российским войскам и их командованию, заявив, что "следующий шаг за нами".

Впоследствии в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили военные объекты. Около 2 часов ночи 24 июня Пригожин объявил, что они якобы "перевернули государственную границу" по всем направлениям и проникают в Ростов.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 23 июня, в ЧВК "Вагнер" заявили, что военнослужащие армии РФ ударили по их лагерям. В результате многие "вагнеровцы" были ранены, также есть и погибшие. Владелец ЧВК Евгений Пригожин пообещал отомстить, а в РФ подняли по тревоге силовиков.

Напомним, что Путин в экстренном заявлении набросился на Пригожина и заговорил о риске капитуляции. Путин сказал, что Россия столкнулась с изменой и "ударом в спину" из-за "неумеренных амбиций".

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