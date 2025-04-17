'Тяжёлый день, повреждены 22 дома: в Днепре показали ужасающие последствия дроновой атаки РФ. Фото

Среда, 16 апреля, стала для Днепра одним из самых тяжёлых дней с начала года. Последствия массированной атаки дронами-камикадзе РФ стали настоящей трагедией для города. Разрушения фиксируют до сих пор – их масштаб впечатляет. По предварительным данным, пострадали как минимум 22 жилых дома.

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Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов. По его словам, в результате обстрела выбито более тысячи окон, разрушено шесть кровель, а также серьёзно повреждено лифтовое оборудование и системы отопления в нескольких многоэтажках.

"Городские комиссии продолжают принимать заявки от людей. Также с ночи на местах работают коммунальщики и спецтехника. Со дворов вывозят полностью сгоревшие автомобили. Всего с улиц уже вывезено 47 тонн мусора", – отметил мэр.

Городские комиссии работают без перерыва: фиксируют ущерб, принимают заявки от жителей, помогают с временными решениями для тех, кто остался без крыши над головой.

На местах обстрелов работают коммунальные службы, спасатели, волонтёры. Уже вывезено 47 тонн обломков и сгоревших машин, расчищены подъезды, ведутся подготовительные работы для восстановления электроснабжения и инженерных систем.

В обращении к жителям мэр Днепра выразил искреннюю поддержку и веру в несокрушимость города:

"Очень тяжёлый день. Я знаю, что тяжело. Знаю, что вы устали и раздражены. Но Днепр выстоит. И всё преодолеет. Отец Поль тому свидетель".

Напомним, вечером в среду, 16 апреля, Днепр стал целью массированной атаки дронов-камикадзе типа "Шахед". В городе прогремела серия мощных взрывов, возникли пожары. Жертвами этой атаки стали три человека – среди них ребёнок, девушка 2008 года рождения и пожилая женщина. Также ранения получили 31 человек, включая десятимесячную девочку, которой помощь была оказана на месте.

А 10 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки погиб мужчина, восемь человек пострадали. Обстрел привёл к разрушениям на территории гражданского объекта.

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