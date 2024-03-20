У Байдена заверили, что Конгресс точно проголосует пакет помощи Украине: что известно о сроках

В администрации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена уверены, что Палата представителей одобрит законопроект о национальной безопасности, который включает дополнительную помощь для Украины. Этот документ должен получить сильную двухпартийную поддержку.

Об этом заявил советник главы Штатов по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время пресс-конференции в Киеве в среду, 20 марта. В то же время американский чиновник не стал давать прогнозы, когда это произойдет.

"Мы работаем над тем, чтобы сделать это как можно скорее, и президент Байден работает над этим ежедневно. Но я не могу сделать конкретный прогноз сегодня", – заявил Салливан.

Он отметил, что в Белом доме рассматривают соответствующий законопроект, "зависший" в Палате представителей, как основной для разблокирования финансирования помощи Украине.

"Плана Б", на случай, если Конгресс не сможет его одобрить, в администрации американского президента нет.

"Как я уже говорил, я уверен, что мы сможем получить сильную двухпартийную поддержку при голосовании Палаты представителей за пакет помощи Украине. Потому я не думаю, что мы должны сегодня говорить о плане Б", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Белом доме сказали, что Палате представителей США необходимо утвердить дополнительное финансирование для поддержки Украины, а не обсуждать идею помощи в кредит. Это "единственный правильный вариант".

Как известно, 12 марта Вашингтон объявил о выделении Киеву экстренной военной помощи на 300 миллионов долларов. В Пентагоне отметили, что это был "уникальный случай". Для дальнейшей поддержки Украины необходимо утверждение финансирования Палатой представителей.

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