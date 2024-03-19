Украина нуждается в финансировании: Белый дом выступил против идеи предоставления дополнительной помощи в кредит

Палате представителей США необходимо утвердить дополнительное финансирование для поддержки Украины, а не обсуждать идею помощи в кредит. Это "единственный правильный вариант".

Соответствующее заявление сделала представительница Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 19 марта в Вашингтоне (США). Она подчеркнула важность поддержки Киева.

"Мы видим, как Украина теряет позиции на поле боя из-за бездействия Конгресса в последние несколько месяцев. Поэтому единственный правильный вариант – это дать Украине то, в чем она нуждается: пакет дополнительного финансирования", – сказала Жан-Пьер.

Напомним: по данным Politico, в Конгрессе и Палате представителей США республиканцы действительно предлагают предоставить по крайней мере часть пакета помощи Украине в виде займа. С предложением уже ознакомили спикера Палаты Майка Джонсона. Он якобы положительно принял идею и посоветовал республиканцам оформить ее документально.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Киев не шокирован предложением республиканцев передать помощь в виде ссуды.

Как писал OBOZ.UA:

– Американский сенатор Линдси Грэм из Республиканской партии во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским (18 марта) намекнул на возможность "беспроцентного займа с возможностью отказа".

– 12 марта Вашингтон объявил о выделении Киеву экстренной военной помощи на 300 миллионов долларов. В Пентагоне отметили, что это был "уникальный случай". Для дальнейшей поддержки Украины необходимо утверждение финансирования Палатой представителей.

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