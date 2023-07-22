У Байдена заявили, что Украина обладает значительной мощью, которую она еще не привлекала к боевым действиям

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что украинская армия обладает значительной мощью, которую пока еще не привлекала к боевым действиям в ходе контрнаступления. По его словам, сейчас Вооруженным силам Украины предстоит преодолеть объемные минные заграждения и эшелонированную оборону российских оккупантов.

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Также Салливан подчеркнул, что ВСУ планируют выбрать наиболее подходящий момент для привлечения значительной боевой мощи. Об этом он заявил на Aspen Security Forum.

Советник президента США Джо Байдена отметил, что украинские войска намерены использовать значительную мощь для максимального влияния на ситуацию на поле боя. Представитель Белого дома заявил, что в ходе контрнаступления украинским войска в первую очередь необходимо преодолеть значительные оборонительные сооружения и минные поля российских оккупантов.

При этом Салливан добавил, что ВСУ важно выбрать наиболее походящий момент, чтобы использовать значительную боевую силу с максимальным влиянием на ход боевых действий.

"В конце концов это решение, которое они примут. И именно в тот момент, когда они примут это, мы действительно увидим, какими будут результаты контрнаступления", – заявил Салливан.

Советник американского президента добавил, что США находятся в тесном контакте с руководством Украины, однако объяснил, что ВСУ самостоятельно принимают решение, как вести боевые действия в ходе контрнаступательной операции.

Ранее сообщалось, что США уже через несколько недель приступят к обучению украинских летчиков на истребителях F-16. Оно будет проходить в Европе и продлится несколько месяцев.

Напомним, украинские военнослужащие каждый день продолжают продвигаться вперед на расстояние от 0,5 до 1 километра. Контрнаступление ВСУ практически нереально проводить в быстром темпе из-за огромного количества оборонительных сооружений и минных полей российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, наступление Вооруженных сил Украины нельзя назвать провальным. Украинские защитники делают свою работу, но вынуждены прокладывать свой освободительный путь через минные поля врага.

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