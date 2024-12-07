У четырехлетней девочки – ранение лица: появились данные о состоянии пострадавших в результате удара РФ по Запорожью

Вследствие удара авиационной бомбой по Запорожью число пострадавших увеличилось до 26 человек. В больницах продолжают получать медицинскую помощь 12 мирных жителей.

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Среди пострадавших – трое детей. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

По информации ОВА, четыре человека остаются в тяжелом состоянии. У одного из них травматическая ампутация конечности.

Также сообщается, что под наблюдением врачей находятся трое детей. У 11-летнего мальчика ранения мягких тканей, у 4-летней девочки – ранение лица. Кроме того, среди пострадавших оказалась четырехмесячная девочка. В областной администрации подчеркнули, что состояние детей беспокойства у медиков не вызывает.

Для совершения теракта российские оккупанты применили управляемые авиационные бомбы. Враг запустил смертоносное оружие по областному центру с авиации над временно оккупированными территориями Запорожской области.

Напомним, армия страны-агрессора России вечером 6 декабря ударила по Запорожью. Вследствие обстрела уничтожена СТО, погибли десять человек. Еще 26 человек получили ранения, среди них есть дети.

Также 6 декабря РФ ударила по Кривому Рогу. Там известно о трех погибших и 16 раненых, повреждены административное здание, жилые дома и автомобили.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 7 декабря Россия снова атаковала Украину с воздуха: вражеская армия ударила ракетой и запустила 14 БПЛА. Силы обороны уничтожили в течение ночи 7 российских ударных дронов.