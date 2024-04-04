'У ЕС и НАТО нет стратегии по РФ': глава МИД Чехии указал на ошибку Запада и угрозы заморозки войны в Украине

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский высказался, что Европейскому Союзу и НАТО нужно провести дискуссию о стратегии в отношении России, в частности, о завершении ее войны против Украины. По его мнению, отсутствие такой стратегии сейчас ошибка.

Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle в Брюсселе в среду, 3 апреля. Он отметил, что пока ни НАТО, ни Европейский Союз пока не имеют определенной стратегии по отношению к стране-агрессору РФ.

"Общих дебатов о нашей стратегии в отношении России не ведут ни в НАТО, ни в ЕС. Я считаю это ошибкой. Я считаю, что мы должны вести такие дебаты. Во время такой дискуссии нужно обсуждать и то, как должна закончиться война в Украине", – отметил он.

Липовский отметил, что поскольку у Запада нет такой стратегии, ему следует придерживаться " существующих принципов" – это территориальная целостность и суверенитет Украины в пределах 1991 года, а также право Украины на участие в принятии решений относительно возможного мира с Россией.

"Наибольшей ошибкой, которую мы, Запад или ведущие силы, могли бы совершить, было бы навязывать или диктовать Украине любое решение, не пригласив ее к участию в этом процессе. Они почувствуют себя преданными, а это не приведет к крепкому и справедливому миру и безопасности в Европе", – убежден Липовский.

Отвечая на вопрос о предложении заморозить конфликт в Украине, Липовский заявил, что это не принесет справедливого и крепкого мира.

"Меня не радует, когда я слышу о замораживании конфликта, потому что в Украине конфликт был заморожен с 2014 года, а нынешняя война – это просто продолжение замороженного конфликта, который начался в 2014 году. Так что, на мой взгляд, это не принесет справедливого и крепкого мира на европейском континенте", – заявил министр иностранных дел Чехии.

По его мнению, война в Украине является лишь следствием более глобальной проблемы – российского империализма.

"Настоящая проблема – это идея, что лидер Кремля, будь то Путин или кто-то другой, может пойти, захватить кусок территории грубой силой и провозгласить: "Это мое"", – сказал Липовский.

Министр также упомянул о действиях Москвы в Крыму, Грузии, Приднестровье и отметил, что российская пропаганда нацелена уже на страны Балтии, Польшу и даже Чехию. Он подчеркнул, что защита Европы, ЕС, Чехии и других стран является важнейшей задачей, и простое стремление к замораживанию конфликта не обеспечит безопасность. Однако Липовский не исключил разных сценариев, поскольку, по его словам, многое возможно.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что для успешного контрнаступления Украине необходимо собственное производство боеприпасов – тогда ситуация на фронте не будет зависеть от западных поставок. Возможность наладить такое производство даже с нуля в ближайшей перспективе есть, если государство поставит перед собой соответствующую стратегическую задачу.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 февраля президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла за пределами ЕС 800 тыс. снарядов, которые может передать Украине: полмиллиона калибра 155 мм и еще 300 тыс. 122 мм. Для быстрого снабжения Прага призвала партнеров помочь с финансированием.

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