У Лаврова снова заговорили о переговорах: у России есть только два условия, но Киев отказывается

Посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил о желании РФ вести мирные переговоры. Но есть условия – это отказ от запрета всего российского и безопасность для России.

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Об этом сообщили на британской радиостанции LBC. Российские чиновники все также продолжают называть войну "спецоперацией".

Келин повторил заявление Москвы о том, что вторжение не является захватнической войной, а на самом деле является "спецоперацией, в которой они пытаются защитить русских и русскоязычных".

Посол России сообщил, что он негативно относится к смерти мирных жителей.

"Но я могу вам сказать, что и по подсчетам ООН, после 2014 года и этого государственного переворота в Киеве погибло 12 тысяч мирных жителей. Они были убиты, а украинские силы стояли прямо перед ними", – сообщил он.

Потери армии России на фронте Келин комментировать не стал.

"Я не вдаюсь в предположения о том, сколько солдат было потеряно. Но большинство экспертов сходятся во мнении, что мы теряем одного солдата на семь или восемь украинцев", – коротко отметил он.

Также в МИД РФ сообщили, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной.

Москва готова обсуждать с Киевом в случае переговоров безопасность для России и отказ от идеи запрета "всего русского".

"Мы готовы к мирным переговорам в любое время. У нас была хорошая попытка в апреле, но потом Украина в одностороннем порядке вышла из них. Для этого не было причин, но мы понимаем, что это была разнарядка Запада: "Не ведите переговоры, а продолжайте сражаться"", – сообщили россияне.

Дипломат отметил, что Россия готова обсуждать с Украиной две темы на переговорах об урегулировании конфликта:

"Нормальное" отношение к русским. Отказ от идеи запрета всего русского, русской культуры и выдавливания русских людей из Украины.

Безопасность для России: с украинской территории никогда не должна исходить угроза.

Посол подчеркнул, что "Киев полностью отказывается от опции мирных переговоров".

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия снова заявила о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий, но "на основе той реальности, которая существует". При этом в МИД РФ озвучили один из любимых фейков Кремля – что Украиной якобы руководят в Соединенных Штатах и Европе. В Офисе президента ответили, указав на то, что подобными заявлениями РФ доказывает, что не собирается выводить свои войска из территории суверенной независимой страны.

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