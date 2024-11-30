'У Малюка наполовину связаны руки': генерал Скипальский рассказал, что мешает СБУ эффективнее разоблачать российскую агентуру

У главы Службы безопасности Украины Василия Малюка "наполовину связаны руки". По мнению первого начальника Главного управления разведки и экс-замглавы СБУ Александра Скипальского, это связано с "волюнтаристическим вмешательством" в работу ведомства.

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Об этом генерал-лейтенант, почетный председатель Союза офицеров Украины высказался в интервью OBOZ.UA. Он уверен, что без отвлекающих факторов Малюк "мог бы сделать гораздо больше".

"Но здесь опять же играет роль волюнтаристическое вмешательство в работу СБУ – некоторых людей не трогать и т.д. – это препятствует работе... Я вижу, что наша контрразведывательная работа по всем направлениям – и культура, и религия, и экономика, и ВПК – требует значительного улучшения", – считает Скипальский.

Он согласился с тем, что часть наших разведданных попадает в руки врага.

Генерал-лейтенант напомнил: около 80% разведывательной информации собирается из открытых источников. "Например, мы разговариваем по телефону с использованием защищенной связи, но определенное подразделение или структура, получающая информацию через связь, технологически может обойти эту защиту", – объяснил эксперт.

С этим, в частности, были связаны случаи, когда в начале 2014 года, когда Россия только начала боевые действия на Донбассе, наши воинов часто "накрывали" во время разведвыходов.

"Но они шли и у каждого в кармане был включен мобильный телефон. Безусловно, враг сразу видит, какая группа по какому маршруту идет – это показывает навигация. И наносится удар", – пояснил Скипальский.

"У тогдашнего секретаря СНБО [Александра] Турчинова мы подняли этот вопрос, и только через год в Верховной Раде было принято решение об ограничении использования мобильных телефонов в боевых действиях. Год! Конечно, с такими темпами будут вытоки", – сказал он.

Генерал-лейтенант призвал не забывать, что наш противник очень коварен.

"Мы видим простые диверсионные действия, которые не скрыть – поджог автомобилей, трансформаторных станций, разных технических зданий и т.д. А что уж говорить о профессиональной агентурной работе? Задача разоблачения таких сетей всегда остро стояла перед СБУ и до сих пор такова", – отметил экс-замглавы Службы безопасности Украины.

Полный текст интервью нашего издания с Александром Скипальским можно найти по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Киевской области сотрудники СБУ и Нацполиции задержали жителя Кагарлыкского района, который по заказу российского куратора поджег административное здание и в дальнейшем собирался сжечь помещение "Укрпочты".

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