'У меня попала ракета': украинский воин рассказал о защите 'Азовстали' и вражеском плену. Видео

Украинский пограничник Денис Мотычко поделился своими воспоминаниями об обороне "Азовстали", российском плену и возвращении на Родину. В плену он провел долгие два с половиной года.

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Видео с его рассказом было опубликовано в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. Защитник вернулся домой 14 сентября 2024 года.

Во время последней недели обороны "Азовстали" Денис получил ранения в бедро и ступню, а из-за отсутствия обезболивающих лекарств медицинскую помощь ему оказывали без них. Но как вспоминает Денис, он вытерпел боль, ему перебинтовали раны и выходил с завода "уже на троих".

"Крайние два-три воскресенья до выхода из "Азовстали" не могли уехать, мы уже были в таком окружении. Куча обломков, ни одного целого помещения не было. За 6 дней до выхода я еще был на своих двоих, после чего получил ранение, возле меня попала ракета и ранило бедро, осколок в пятке, и я уже не мог ходить", – рассказал воин.

По словам бойца, плен позволил ему понять, что такое настоящая дружба и поддержка собратьев. Больше всего в плену они ждали сна, ведь только во сне они могли побывать на свободе.

"Почти каждую ночь снились такие яркие сны, и ты ждешь ночи, когда тебе приснится сон. Сон – это был глоток свободы", – рассказал Денис.

Напомним, что освобожденный из российского плена защитник Мариуполя и боец "Азова" Илья сделал предложение своей любимой Маргарите. Он вернулся в Украину во время обмена 14 сентября, а вскоре после этого сделал предложение девушке, которая все это время ждала его.