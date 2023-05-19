'У нас 5 уже '200-е', и все новенькие': оккупант рассказал о больших потерях среди 'мобиков'. Перехват

Украинские защитники эффективно уничтожают российских захватчиков. Вражеская армия не успевает пополнять свой личный состав – свежемобилизованные оккупанты в первых боях с ВСУ становятся "двухсотыми", а если повезет, то "трехсотыми".

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Об этом свидетельствует очередной перехват украинской разведки. ГУР опубликовало соответствующую аудиозапись телефонного разговора оккупанта со своим знакомым, в котором он жалуется на значительные потери в живой силе.

Оккупант рассказывает, что российские подразделения, пополнившие свои потери свежими мобилизованными, после первого же боя нуждаются в новом пополнении.

"У нас уже "двухсотые". И все новенькие, только что из экипажа. Там вот тот Симеулин был – только что попало. Денисов, помнишь, тоже у нас был? Он "трехсотый". Не знаю, рекорды какие-то, бл*дь, пять человек! Только роту наполнили..." – рассказал захватчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в другом перехваченном разговоре оккупант пожаловался, что устал на войне, и рассказал о больших потерях войск РФ в Украине.

За последние сутки ВСУ ликвидировали еще 660 захватчиков. С начала полномасштабного вторжения на украинской земле свою смерть нашли уже 201 760 оккупантов.

Лишь под Бахмутом российские войска ежедневно теряют по батальону в сутки. В боях на Бахмутском направлении враг убитыми и ранеными потерял до 70 тысяч захватчиков. Такую статистику сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

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