'У нас небо от дронов черное': объявлен сбор на детекторы Step 2 для защитников Украины

Наши защитники нуждаются в поддержке – "5 канал" открыл сбор средств на детекторы Step 2. Эти устройства могут спасти украинских воинов от вражеских FPV-дронов и показывают потенциальные опасности.

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Цель сбора – 260 000 гривен. "Как погода? А у нас небо от дронов черное!" – говорят ребята.

Журналисты отметили, что военные благодарят за веру в них и помощь.

Как задонатить?

Ссылка на банке : https://send.monobank.ua/jar/AGuG17br6G

Номер карты банки : 4441 1111 2183 0305

Реквизиты для пополнения банки : "На детекторы дронов!"

Получатель: Мжельский Владимир Анатольевич

IBAN : UA243220010000026205355046155

ИНН/ЕГРПОУ: 2750513055

Назначение платежа по ИНН/ЕГРПОУ: "Пополнение счета банки"