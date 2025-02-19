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"У нас небо от дронов черное": объявлен сбор на детекторы Step 2 для защитников Украины
Наши защитники нуждаются в поддержке – "5 канал" открыл сбор средств на детекторы Step 2. Эти устройства могут спасти украинских воинов от вражеских FPV-дронов и показывают потенциальные опасности.
Цель сбора – 260 000 гривен. "Как погода? А у нас небо от дронов черное!" – говорят ребята.
Журналисты отметили, что военные благодарят за веру в них и помощь.
Как задонатить?
Ссылка на банке : https://send.monobank.ua/jar/AGuG17br6G
Номер карты банки : 4441 1111 2183 0305
Реквизиты для пополнения банки : "На детекторы дронов!"
Получатель: Мжельский Владимир Анатольевич
IBAN : UA243220010000026205355046155
ИНН/ЕГРПОУ: 2750513055
Назначение платежа по ИНН/ЕГРПОУ: "Пополнение счета банки"