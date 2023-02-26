''У нас нет таких возможностей'': Залужный назвал поразительную разницу между РФ и Украиной

Государство-террорист Россия полномасштабным вторжением в Украину планировала и далее планирует уничтожить все живое на нашей земле. Для этого она не считает ни боеприпасы, ни человеческие ресурсы.

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В этом заключается разительное отличие оккупационной российской армии с украинскими Силами обороны, для которых ценна каждая жизнь. Такое убеждение выразил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во второй части авторского документального проекта "РІК" Дмитрия Комарова (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Они идут, чтобы уничтожить наши дома, убить наших женщин и детей. Сделать так, чтобы эта земля никогда не была плодородной. Вот такую тактику они используют", – указал он.

По его словам, 15 тысяч погибших военных в Афганистане фактически поставили на колени Советский Союз. Однако это ничему не научило наследницу СССР – Российскую Федерацию.

"Сейчас цифра потерь РФ намного-намного больше. И она не останавливает. Поэтому вывод только один: пожалуй, самое дешевое, что есть в этой стране, это человеческая жизнь", – отметил украинский генерал.

Он добавил, что у Украины другая тактика и стратегия, и нет таких возможностей. В частности, тратить боеприпасы, чтобы разрушить свою инфраструктуру, говорит главнокомандующий ВСУ, нам нет смысла.

"Мы ценим каждый снаряд, каждую мину и каждую человеческую жизнь", – подчеркнул Залужный.

В рамках спецпроекта "РІК" главнокомандующий ВСУ рассказал о первых часах вторжения РФ. Он подчеркнул, что украинские воины были морально готовы убивать врага и не ждать, когда он успокоится.

Также Залужный вспомнил об обещании украинскому мальчику, в частности то, что "в этом году мы вернем Мариуполь".

Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью Дмитрию Комарову к годовщине полномасштабной войны президент Владимир Зеленский высказался о россиянах, радующихся гибели мирных украинцев. Он также объяснил, что ждет режим диктатора Путина.

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