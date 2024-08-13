'У нас очень сложный выбор': Вениславский рассказал о перспективах экономического бронирования и повышении налогов на оборонные нужды

Введение механизма экономического бронирования в Украине еще требует больших дискуссий. На сегодняшний день в Верховной Раде нет готовности к принятию соответствующих изменений в законодательство.

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Об этом рассказал глава подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский в эфире "Украинского радио". По его словам, поиск баланса между потребностями сектора обороны и функционирования экономики – достаточно сложный вопрос.

"Но мы его решаем путем внедрения механизма бронирования. Экономическое бронирование – это не вопрос короткой перспективы. Оно нуждается еще в больших дискуссиях и я не думаю, что на сегодняшний день в парламенте есть готовность к принятию законодательных изменений. У нас очень сложный выбор", – сказал он.

Парламентарий пояснил: с одной стороны экономика обеспечивает финансирование тех статей сектора безопасности и обороны Украины, которые необходимы, а с другой, проводить такое разграничение и давать возможность всем желающим "из-за финансовых преференций быть забронированным – это тоже достаточно дискуссионный вопрос".

Нардеп также не согласился с тем, что народные депутаты и правительство фактически просчитались, разрабатывая и принимая оборонный бюджет.

"Нельзя сказать, что просчитались. Каждый бюджетный год в июле-августе происходит пересмотр показателей государственного бюджета. Две трети каждой гривны – это внешние заимствования. Через детенизацию экономики мы пытаемся вывести из тени дополнительные средства, но всегда есть потребность в перенаправлении и уточнении бюджетных расходов", – сказал Вениславский.

На вопрос о готовности Верховной Рады резко увеличить налоги для оборонных нужд парламентарий ответил:

"Мы всегда принимаем законы, усиливающие наш сектор безопасности и обороны достаточно консолидированно независимо от партийной принадлежности. Военную сферу мы финансируем за счет наших внутренних резервов, поэтому будем ожидать от Кабинета министров инициативы. По Конституции налоговую бюджетную политику формирует Кабинет министров Украины. Если Кабмин обосновает необходимость резкого повышения налогов, так что дискуссия в парламенте будет поднята и будет принято правильное решение".

Кроме того, Вениславский рассказал, что далеко не все граждане, объявленные в розыск, являются реальными уклонистами. Ведь с началом большой войны миллионы людей оказались вне места своей регистрации, тогда как ТЦК и СП направляли им определенные сообщения.

"Если человек их не получал в связи с объективными обстоятельствами, он все равно мог попасть в статус находящихся в розыске. Эту проблему как раз и решают законодательные новеллы, о которых мы говорим. Из-за обновления своих военно-учетных данных значительное количество людей выполнило требования закона и они на сегодняшний день не находятся в статусе разыскиваемых", – распял парламентарий.

Напомним, в Украине еще не действует экономическое бронирование, однако в парламент уже внесен ряд соответствующих законопроектов. Некоторые модели предусматривают получение "брони" "ФОПами", но в таком случае предприниматели должны будут соответствовать ряду критериев.

По состоянию на 6 августа через Дію забронировали почти 120 тыс. работников критически важных предприятий и работающих на нужды Сил безопасности и обороны. Электронное бронирование значительно упростило процесс: нужно предоставить списки на портале, система проверяет данные и в течение суток поступает результат.

Всего на 1 августа забронировано около 615 тыс. военнообязанных. Большинство из них работают в энергетической отрасли и только 5% – в оборонно-промышленном комплексе

Как писал OBOZ.UA, ранее в Раде спрогнозировали, что ТЦК и СП уже в конце сентября могут начать штрафовать военнообязанных, не обновивших данные до 16 июля.

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