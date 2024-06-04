'У нас прямо под ноги положили несколько мин': военный рассказал о вызовах на передовой и боях с оккупантами

Военнослужащий 130-го батальона 241-й отдельной бригады сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины Александр Костюк поделился воспоминаниями о боях с российскими оккупантами в Киевской области. Он участвовал в защите столичного аэропорта "Жуляны" и города Ирпень.

О своем опыте войны защитник рассказал в эфире ТРО Медиа. Он признался, что понимал неизбежность полномасштабного вторжения еще до февраля 2022 года, поэтому проходил военное обучение, чтобы создать себе лучшие условия для службы, когда придет время.

Приобретенный опыт пригодился, особенно во время жестких городских боев в Ирпене.

"У нас прямо под ноги положили несколько мин. Мы назад до бункера где-то часа полтора не могли дойти, потому что просто ты из подъезда перебегаешь – и тебе ляп-ляп-ляп. А мина на поле и мина в городе – это разные опасности. Потому что на поле, если там в чернозем есть приход, то, кроме контузии, больше ничего не будет, потому что обломки идут вверх. А в городе обломки просто разлетаются горизонтально и даже если ты не получаешь осколок от непосредственно самой мины, то вторичные обломки от, например, выбитых бордюров поражают гарантированно", – отметил военный.

Он добавил, что дополнительные сложности доставляло то, что среди местного населения была вражеская агентура. Далее 130-й батальон воевал в Харьковской области, участвовал в освобождении области от оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание Valeurs Acteurs сообщило, что французские военные находятся в Украине еще с начала большой войны. Они сопровождали гаубицы Caesar на каждом этапе до прибытия на фронт в Украину.

– Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин заявил, что на Сумском направлении нужно готовиться к определенным событиям. У россиян там достаточно сил не только для диверсионных действий, но и наступательных операций.

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