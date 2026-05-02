'У нас уже есть все предпосылки': заместитель Сырского рассказал, как защитить Харьков от ударов с воздуха

Заместитель главнокомандующего ВСУ Андрей Лебеденко рассказал, как можно защитить город Харьков от постоянных российских ударов. По его словам, необходимо интегрировать разные системы в единое целое.

Речь идет о ПВО, РЭБ, БПЛА, разведке и средствах поражения. Об этом бригадный генерал рассказал на Drone Autonomy 2026 во Львове, пишет "Укринформ".

Генштаб нашел решение защиты Харькова

Лебеденко заявил, что раньше разные системы защиты были самодостаточны, однако в современных реалиях необходимо менять подход к защите от обстрелов. По его словам, это взаимодействие должно происходить не только на уровне руководителей, но и на уровне тактических процессов для быстрого принятия решений.

"Если взять, например, Харьков – город, расположенный близко к границе, где время от обнаружения до уничтожения воздушных целей минимальное. Одной РЛС обнаружить все дроны невозможно. Необходимо объединить все сенсоры в единую систему. В случае массированных воздушных атак противника человеку сложно быстро обработать большой массив данных: идентифицировать цели, определить приоритеты и выбрать способы поражения и т.д.", – отметил генерал.

Помощь нейросетей

По мнению заместителя главнокомандующего ВСУ, на помощь должны приходить алгоритмы и нейросети. Лебеденко уверен, что они способны мгновенно анализировать информацию и задавать соответствующим средствам поражения.

"Это идеальная модель, к которой мы стремимся, и у нас уже есть все предпосылки для ее реализации. У нас уже есть собственные комплексы дронов-перехватчиков, которым в перспективе достаточно будет получить точные координаты цели. Также сегодня применяются системы, эффективно фильтрующие данные сенсоров и отсеивающие до половины ложных целей", – заявил Лебеденко.

