У него были долги за алименты: на Днепропетровщине суд признал уклонистом отца пятерых детей

На Днепропетровщине суд признал уклонистом отца пятерых детей. Чтобы получить отсрочку, он подделал справку о якобы отсутствии у него задолженности по уплате алиментов.

Мужчина приговорен к трем годам лишения свободы с заменой на год испытательного срока. Подробности со ссылкой на данные судебного реестра раскрывает "Главком".

Виновным в уклонении от мобилизации и подделке документов в Днепропетровской области суд признал тракториста, отца пяти несовершеннолетних детей.

Он, как было установлено в суде, 14 февраля 2024 прибыл в ТЦК, где его направили на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК). Комиссия установила, что мужчина пригоден к военной службе.

В то же время, согласно действующему законодательству, многодетный отец имел право на отсрочку от мобилизации. Об этом ему сообщили в ТЦК, отметив, что отсрочку он получит, если исправно выплачивал алименты на содержание детей.

"На момент прохождения ВЛК тракторист имел задолженность по алиментам. При этом решил подделать справку государственного исполнителя. С помощью собственной компьютерной техники обвинен изготовленный фейковый документ, в котором говорилось об отсутствии долгов по уплате алиментов. Указанный псеводокумент мужчина подал в ТЦК, планируя получить отсрочку от мобилизации", – говорится в сообщении.

В суде мужчина вину признал и заявил, что раскаивается в своем поступке. Суд не стал отправлять подсудимого за решетку, поскольку решил, что решение об условном сроке для него "не демотивирует других подлежащих мобилизации лиц, не создает в глазах граждан и общества негативное впечатление беспорядков и безнаказанности, не снижает уровень военной дисциплины и боеспособность подразделений ВСУ ", а к моменту рассмотрения дела долги по алиментам подсудимый закрыл.

Соответствующая норма, согласно которой многодетные родители, имеющие задолженность по алиментам от трех месяцев, лишатся права на отсрочку от мобилизации, была утверждена новым законом о мобилизации, принятым 11 апреля текущего года. В силу она вступила с 18 мая.

Напомним, ранее в Тернопольской области уклоняющий объяснил отказ от мобилизации страхом. Житель Бучацкого района Тернопольской области приговорен к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации.

Также сообщалось, что во Львове уклонист заявил, что проспал мобилизацию. 32-летний житель Львова в свое время сам пришел в военкомат. 2 мая его приговорили к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком в 2 года, до вступления приговора в законную силу он будет находиться под домашним арестом.