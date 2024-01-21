'У них нет роскоши ждать': Науседа призвал Европу играть большую роль в предоставлении оружия Украине

Поскольку Украина все еще не получает обещанную военную поддержку, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ЕС должен взять на себя большую роль в помощи Киеву. По его словам, другим союзникам для этого не хватает воли.

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Об этом пишет издание Etaplius.lt. Поэтому, по словам Науседы, необходимо немедленно способствовать развитию военных возможностей Литвы и ЕС как через закупки, так и другое сотрудничество.

"Европа должна взять на себя большую роль, когда другим союзникам не хватает либо политической воли, либо способности поставлять необходимое военное оборудование. В Европе происходят очень значительные военные изменения, связанные прежде всего с укреплением оборонной промышленности", – сказал Науседа.

"Мы не должны тратить время на укрепление наших возможностей как в Литве, так и в масштабах всего ЕС. Я не сомневаюсь, что совместные закупки и многостороннее военное сотрудничество – это то, где мы можем добиться большего", – добавил президент Литвы.

Литовский лидер также отметил, что хотя помощь Украине оказывается быстрее, чем раньше, согласование ее занимает месяцы.

"К сожалению, бывает так, что от объявления решения до его реализации проходит несколько месяцев, лет. Сегодня у Украины нет такой роскоши - ждать необходимое оборудование через несколько месяцев", – сказал глава литовского государства.

Науседа признал, что процессы действительно сдвинулись с места.

"Но ЕС – это объединение 27 государств и не все они имеют одинаковую скорость", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Давосе президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страны Запада должны ускорить предоставление военной помощи Украине. Без этого невозможно сдерживать военное давление РФ.

"Я считаю, что во многих сферах наша поддержка Украины нуждается в ускорении, ведь это ускорение очень важно для достижения лучшего результата", – констатировал он.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ожидает от саммита Североатлантического альянса принятие оборонных и политических решений. Эта встреча представителей стран-членов НАТО состоится в столице США в Вашингтоне в июле этого года.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит оказывать Украине "большую военную, экономическую и гуманитарную помощь" на фоне почти двухлетнего вторжения России. Так, члены НАТО планируют предоставить в 2024 году дополнительные возможности на миллиарды евро.

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