'Мы отстаем от потребностей ВСУ': Науседа в Давосе призвал ускорить предоставление военной помощи Украине

Страны Запада должны ускорить предоставление военной помощи Украине. Без этого невозможно сдерживать военное давление РФ.

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Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время панели "Горизонты Украины" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Критически важной для Украины политик назвал экономическую помощь.

"Нам сейчас особенно нужно быстро реализовывать принятые решения, что, к сожалению, делается слишком медленно. Мы отстаем от нужд украинских военных", – подчеркнул Науседа.

Литовский лидер также выразил надежду, что Европейский совет 1 февраля примет положительное решение о предоставлении Украине 50 млрд евро макрофинансовой помощи. Он убежден, что для Киева важны два политических решения о будущем страны. В этом контексте он назвал начало процесса вступления Украины в ЕС.

"Мы также нуждаемся в успехе на пути интеграции Украины в НАТО", – добавил Науседа, выразив надежду, что саммит НАТО в Вашингтоне будет шагом вперед в деле евроатлантической интеграции Киева.

Науседа также отметил, что Литва хорошо понимает угрозы со стороны России, поскольку имеет с ней общую границу в сотни километров. Он подчеркнул, что Вильнюс никогда не питал иллюзий относительно истинных намерений Кремля, ни в 2015, ни в 2022 году.

"Моя страна хорошо понимает, что аппетиты российского режима безграничны. И если они добьются успеха в Украине, то мы будем второй или третьей целью. Но они бросают вызов всему демократическому миру, а не конкретным странам", – подчеркнул литовский президент.

По его словам, Россия бросает вызов всей системе, базирующейся на демократических принципах и ценностях.

Науседа выразил надежду, что замороженные на Западе государственные активы России, в частности Центробанка РФ, будут в конце концов предназначены для восстановления Украины. В то же время, по его словам, нужно будет разработать механизмы передачи Украины замороженных активов российских олигархов, приближенных к Кремлю. По его словам, Запад действует слишком медленно в подготовке юридических механизмов, позволяющих передать Украине эти средства.

"Я считаю, что во многих сферах наша поддержка Украины нуждается в ускорении, ведь это ускорение очень важно для достижения лучшего результата", – констатировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ожидает от саммита Североатлантического альянса принятие оборонных и политических решений. Эта встреча представителей стран-членов НАТО состоится в столице США в Вашингтоне в июле этого года.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит оказывать Украине "большую военную, экономическую и гуманитарную помощь" на фоне почти двухлетнего вторжения России. Так, члены НАТО планируют предоставить в 2024 году дополнительные возможности на миллиарды евро.

Кроме того, сообщалось, что государства-члены НАТО продолжают инициативы поддержки украинских операций в воздушной сфере, чтобы противостоять ударам РФ. Партнеры обсуждают предоставление Киеву самолетов F-16 вместе с инструкторами для обучения пилотов.

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