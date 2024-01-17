"Мы отстаем от потребностей ВСУ": Науседа в Давосе призвал ускорить предоставление военной помощи Украине
Страны Запада должны ускорить предоставление военной помощи Украине. Без этого невозможно сдерживать военное давление РФ.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время панели "Горизонты Украины" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Критически важной для Украины политик назвал экономическую помощь.
"Нам сейчас особенно нужно быстро реализовывать принятые решения, что, к сожалению, делается слишком медленно. Мы отстаем от нужд украинских военных", – подчеркнул Науседа.
Литовский лидер также выразил надежду, что Европейский совет 1 февраля примет положительное решение о предоставлении Украине 50 млрд евро макрофинансовой помощи. Он убежден, что для Киева важны два политических решения о будущем страны. В этом контексте он назвал начало процесса вступления Украины в ЕС.
"Мы также нуждаемся в успехе на пути интеграции Украины в НАТО", – добавил Науседа, выразив надежду, что саммит НАТО в Вашингтоне будет шагом вперед в деле евроатлантической интеграции Киева.
Науседа также отметил, что Литва хорошо понимает угрозы со стороны России, поскольку имеет с ней общую границу в сотни километров. Он подчеркнул, что Вильнюс никогда не питал иллюзий относительно истинных намерений Кремля, ни в 2015, ни в 2022 году.
"Моя страна хорошо понимает, что аппетиты российского режима безграничны. И если они добьются успеха в Украине, то мы будем второй или третьей целью. Но они бросают вызов всему демократическому миру, а не конкретным странам", – подчеркнул литовский президент.
По его словам, Россия бросает вызов всей системе, базирующейся на демократических принципах и ценностях.
Науседа выразил надежду, что замороженные на Западе государственные активы России, в частности Центробанка РФ, будут в конце концов предназначены для восстановления Украины. В то же время, по его словам, нужно будет разработать механизмы передачи Украины замороженных активов российских олигархов, приближенных к Кремлю. По его словам, Запад действует слишком медленно в подготовке юридических механизмов, позволяющих передать Украине эти средства.
"Я считаю, что во многих сферах наша поддержка Украины нуждается в ускорении, ведь это ускорение очень важно для достижения лучшего результата", – констатировал он.
Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ожидает от саммита Североатлантического альянса принятие оборонных и политических решений. Эта встреча представителей стран-членов НАТО состоится в столице США в Вашингтоне в июле этого года.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит оказывать Украине "большую военную, экономическую и гуманитарную помощь" на фоне почти двухлетнего вторжения России. Так, члены НАТО планируют предоставить в 2024 году дополнительные возможности на миллиарды евро.
Кроме того, сообщалось, что государства-члены НАТО продолжают инициативы поддержки украинских операций в воздушной сфере, чтобы противостоять ударам РФ. Партнеры обсуждают предоставление Киеву самолетов F-16 вместе с инструкторами для обучения пилотов.
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