У оккупантов минус 'Тюльпан' и живая сила: Сырский показал кадры эффективной работы HIMARS по врагу. Видео

Защитники Украины продолжают пресекать попытки российских оккупантов продвигаться на фронте. Путинская армия несет значительные потери как в технике, так и в живой силе.

Видео дня

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал кадры эффективной работы HIMARS по врагу. В результате был демилитаризован самоходный миномет калибра 240 мм "Тюльпан" и как минимум восемь оккупантов.

Очередные потери российские оккупанты понесли на Бахмутском направлении.

"По россиянам работает HIMARS. Минимум восемь 200-х врагов. Великолепная работа "Рыбака". Враг потерял "Тюльпан". Силы обороны уничтожают технику россиян на Бахмутском направлении", – отметил Сырский.

Следует отметить: в сети показали, как воины 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев изрядно насыпали на головы оккупантам. Защитники с помощью дрона уничтожили вражеский миномет на базе МТ-ЛБ.

Как сообщал OBOZREVATEL: военные 47-й бригады Магура показали эффектные кадры мощной работы по позициям оккупантов. На кадрах виден процесс уничтожения военной техники российских оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!