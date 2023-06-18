'Черные запорожцы' показали, как насыпают оккупантам. Видео

Защитники продолжают упорно уничтожать оккупантов на востоке и юге Украины. На некоторых позициях бойцы идут в наступление, на других ведут оборонную деятельность.

Видео дня

Так, в сети показали, как воины 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев изрядно насыпали на головы оккупантам. Видео выложили в Telegram-канале СтратКома ВСУ.

Защитники уничтожили вражеский миномет на базе МТ-ЛБ. Воины сбросили взрывчатку на вражескую технику с дрона.

Так, благодаря настойчивой и умелой работе украинских защитников, российская армия в Украине ежедневно теряет десятки единиц техники и жизни сотен солдат.

Напомним, что воины ВСУ точно отработали по позициям кафиров и собрали немало трофейного оружия. По врагу работала "Волчья стая" – взвод 2-й роты 2-го штурмбата.

Также в ВСУ показали кадры из уволенной Новодаровки на Запорожье. Благодаря контрнаступательным действиям наших воинов село удалось освободить от захватчика.

Ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись до 1 км в районе Угледара, на ряде направлений идут бои. Наступление происходит на юге Украины и в направлении Бахмута.

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