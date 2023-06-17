Больше года была в оккупации: в ВСУ показали кадры из освобожденной Новодаровки в Запорожье. Видео

Вооруженные силы Украины показали кадры из освобождённого населенного пункта Новодаровка на Запорожье. Деревня больше года находилась под российской оккупацией.

Видео дня

Видео выложили в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины (СтратКом ВСУ). Благодаря контрнаступательным действиям наших воинов село удалось освободить от захватчика.

По словам воинов, в окрестностях села еще идут боевые действия. Украинские защитники там зачищают территории, чтобы освободить проход для пехоты.

"Все сделали. Потерь нет, Слава Богу. Раньше по этой дороге и пройти страшно было, по посадке ходили", – утверждает защитник.

Как рассказывает воин, его батальон сражается на передовой с первых дней полномасштабной войны. Бойцы мотивированы и нацелены только на победу, потому что они защищают свою землю.

"Потихоньку мы их додавим, мы знаем, за что мы воюем, мы за Родину", – сказал военный.

Напомним, что Силы обороны заявили об освобождении Нескучного в Донецкой области от оккупантов. Это произошло 10 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись до 1 км в районе Угледара, на ряде направлений идут бои. Наступление происходит на юге Украины и в направлении Бахмута.

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