Работала 'Волчья стая': воины ВСУ метко отработали по позициям оккупантов и собрали немало трофейного оружия. Видео

Украинские защитники продолжают беспощадно уничтожать врага на нашей земле. На этот раз по позициям противника метко отработали воины Третьей штурмовой бригады.

Видео дня

Защитники ликвидировали немало оккупантов и собрали трофейное оружие. Соответствующее видео было выложено в официальном Telegram-канале Третьей отдельной штурмовой бригады.

По врагу работала "Волчья стая" – взвод 2-й роты 2-го штурмбата. Защитники штурмовали оккупантов в окрестностях Бахмута.

"Так будет с каждым, кто придет на нашу землю с войной" – сказал один из защитников, показывая на ликвидированных противников.

Отметим, что подразделение Третьей штурмовой бригады сформировано ветеранами АЗОВА 24 февраля 2022 года. Сейчас оно стоит на защите территориальной целостности страны от российского агрессора.

Также в ВСУ показали кадры из освобожденой Новодаровки на Запорожье. Благодаря контрнаступательным действиям наших воинов село удалось освободить от захватчика.

Ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись до 1 км в районе Угледара, на ряде направлений идут бои. Наступление происходит на юге Украины и в направлении Бахмута.

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