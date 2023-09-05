У оккупантов потерь на 3 млн долларов: спасенный при подрыве Каховской ГЭС котёнок 'отомстил' оккупантам

После подрыва россиянами Каховской ГЭС сеть растрогало видео с маленьким рыженьким котенком, которое из последних сил держалось за кирпичную стену и было спасено волонтерами. Херсонский котенок оказался кошечкой, она нашла новый дом в Хмельницком и вместе с новым владельцем начала "собирать" деньги для Вооруженных сил Украины.

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Эти усилия не остались напрасными: FPV-дрон, приобретенный с помощью собранных средств, сжег дотла российский танк Т-72 стоимостью около трех миллионов долларов. Видео, рассказывающее о "мести" котенка, опубликовал его владелец.

Маленькая рыженькая кошечка, чудом выжившая после подрыва россиянами Каховской ГЭС, стала одним из символов зверств РФ на украинской земле. Котенок, которого волонтеры нашли, когда он из последних сил пытался спастись от "большой воды" на Херсонщине, сейчас живет в новой семье в Хмельницком.

Сейчас же котенок передал пламенный привет своим обидчикам.

Вместе с новым хозяином херсонская кошечка через стримы "собирала" деньги на месть оккупантам. В конце концов, собрав 15 тысяч гривен, семья хмельнитчан приобрела для 3 отдельной штурмовой бригады FPV-дрон. Этот дрон и стал орудием мести россиянам: он испепелил российский танк Т-72 стоимостью около 3 млн долларов.

Видео-хроника спасения и мести котенка произвела фурор в сети.

Напомним, 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, она была полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

В результате спровоцированной оккупантами экологической и техногенной катастрофы десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях были затоплены.

В конце июля стало известно, что из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС погиб по меньшей мере 31 человек. Таковы были официальные данные на тот момент. Преимущественно погибшие жили в Херсонской области.

1 сентября в МВД заявили, что Украина справилась с основным этапом ликвидации подрыва Каховской ГЭС, но последствия будет ощущать еще долго.