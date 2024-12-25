У оккупантов рождественское обострение: на фронте произошло 248 боевых столкновений – Генштаб

В течение вторника, 24 декабря, по всем направлениям фронта произошло 248 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими оккупационными войсками. Самой горячей была ситуация на Покровском, Кураховском и Времевском направлениях, также враг проявляет активность на Лиманском и Купянском направлениях.

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Об этом говорится в сводкее Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00. Там отметили, что в течение суток противник нанес по территории Украины один ракетный, 12 авиационных ударов с применением 29 КАБов, а также использовал для поражения более 640 дронов-камикадзе.

В общей сложности враг совершил около четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

"Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение", – говорится в сообщении.

На Харьковском направлении противник пять раз без успеха штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и Высокой Яруги.

За сутки украинские подразделения уничтожили на данном направлении 45 оккупантов и еще 46 ранили, также обезвредили 11 БПЛА, три автомобиля и три единицы специальных средств оккупанта.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия у Петропавловки, Колесниковки, Загрызового и Лозовой. Украинские защитники остановили 15 вражеских атак, еще восемь продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении российские захватчики 25 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Дружелюбовки, Зеленого Гая, Новоегоровки, Макеевки, Тернов, Торского и в направлении Григоровки. Четыре боестолкновения еще продолжаются.

На Северском направлении наши защитники отразили один штурм оккупационных войск вблизи Белогоровки.

На Краматорском направлении враг атаковал наши позиции у Часова Яра и в направлении Ступочек. Силы обороны остановили семь атак захватчиков, два боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении агрессор предпринял 15 попыток продвинуться вперед на позиции украинских подразделений возле Торецка, Дружбы и Дачного, в настоящее время идет бой.

На Покровском направлении с начала суток противник 54 раза атаковал в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Проминя, Лысовки, Нового Труда, Даченского, Шевченко, Волкового и Нововасильевки. Наши защитники отбили 47 штурмовых действий врага, еще ведутся семь боестолкновений.

За день на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 261 оккупантов, из них 133 – безвозвратно. Также уничтожены автомобиль и антенна связи.

На Кураховском направлении враг предпринял 34 попытки прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Петропавловка, Шевченко и в районе Курахово. 14 боеприкосновений завершено, еще десять – до сих пор продолжаются.

На Времевском направлении противник 33 раза атаковал наши подразделения возле Успеновки, Янтарного, Константинопольского, Константинополя, Разлива, Раздольного, Нового Комара, Новоселки, Великой Новоселки и Сторожевого. Украинские воины отразили 22 штурмовых действия врага, бои продолжаются.

На Приднепровском направлении войска захватчиков дважды безрезультатно пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Россияне понесли потери и отступили.

Продолжается и операция в Курской области. В настоящее время Силы обороны отразили 28 атакующих действий захватчиков, бои продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, на Времивском направлении вблизи Нового Комара украинские защитники разбили очередную колонну вражеской бронетехники. Врага удалось поразить с помощью FPV-дронов.

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