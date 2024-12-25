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У оккупантов рождественское обострение: на фронте произошло 248 боевых столкновений – Генштаб

София Закревская
War
4 минуты
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У оккупантов рождественское обострение: на фронте произошло 248 боевых столкновений – Генштаб

В течение вторника, 24 декабря, по всем направлениям фронта произошло 248 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими оккупационными войсками. Самой горячей была ситуация на Покровском, Кураховском и Времевском направлениях, также враг проявляет активность на Лиманском и Купянском направлениях.

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Об этом говорится в сводкее Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00. Там отметили, что в течение суток противник нанес по территории Украины один ракетный, 12 авиационных ударов с применением 29 КАБов, а также использовал для поражения более 640 дронов-камикадзе.

В общей сложности враг совершил около четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

"Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение", – говорится в сообщении.

На Харьковском направлении противник пять раз без успеха штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и Высокой Яруги.

За сутки украинские подразделения уничтожили на данном направлении 45 оккупантов и еще 46 ранили, также обезвредили 11 БПЛА, три автомобиля и три единицы специальных средств оккупанта.

У оккупантов рождественское обострение: на фронте произошло 248 боевых столкновений – Генштаб

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия у Петропавловки, Колесниковки, Загрызового и Лозовой. Украинские защитники остановили 15 вражеских атак, еще восемь продолжаются до сих пор.

У оккупантов рождественское обострение: на фронте произошло 248 боевых столкновений – Генштаб

На Лиманском направлении российские захватчики 25 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Дружелюбовки, Зеленого Гая, Новоегоровки, Макеевки, Тернов, Торского и в направлении Григоровки. Четыре боестолкновения еще продолжаются.

На Северском направлении наши защитники отразили один штурм оккупационных войск вблизи Белогоровки.

У оккупантов рождественское обострение: на фронте произошло 248 боевых столкновений – Генштаб

На Краматорском направлении враг атаковал наши позиции у Часова Яра и в направлении Ступочек. Силы обороны остановили семь атак захватчиков, два боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении агрессор предпринял 15 попыток продвинуться вперед на позиции украинских подразделений возле Торецка, Дружбы и Дачного, в настоящее время идет бой.

У оккупантов рождественское обострение: на фронте произошло 248 боевых столкновений – Генштаб

На Покровском направлении с начала суток противник 54 раза атаковал в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Проминя, Лысовки, Нового Труда, Даченского, Шевченко, Волкового и Нововасильевки. Наши защитники отбили 47 штурмовых действий врага, еще ведутся семь боестолкновений.

За день на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 261 оккупантов, из них 133 – безвозвратно. Также уничтожены автомобиль и антенна связи.

У оккупантов рождественское обострение: на фронте произошло 248 боевых столкновений – Генштаб

На Кураховском направлении враг предпринял 34 попытки прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Петропавловка, Шевченко и в районе Курахово. 14 боеприкосновений завершено, еще десять – до сих пор продолжаются.

У оккупантов рождественское обострение: на фронте произошло 248 боевых столкновений – Генштаб

На Времевском направлении противник 33 раза атаковал наши подразделения возле Успеновки, Янтарного, Константинопольского, Константинополя, Разлива, Раздольного, Нового Комара, Новоселки, Великой Новоселки и Сторожевого. Украинские воины отразили 22 штурмовых действия врага, бои продолжаются.

У оккупантов рождественское обострение: на фронте произошло 248 боевых столкновений – Генштаб

На Приднепровском направлении войска захватчиков дважды безрезультатно пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Россияне понесли потери и отступили.

У оккупантов рождественское обострение: на фронте произошло 248 боевых столкновений – Генштаб

Продолжается и операция в Курской области. В настоящее время Силы обороны отразили 28 атакующих действий захватчиков, бои продолжаются.

У оккупантов рождественское обострение: на фронте произошло 248 боевых столкновений – Генштаб

Как сообщал OBOZ.UA, на Времивском направлении вблизи Нового Комара украинские защитники разбили очередную колонну вражеской бронетехники. Врага удалось поразить с помощью FPV-дронов.

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