Штурм был остановлен: защитники Украины разбили колонну вражеской бронетехники на Времевском направлении. Видео

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать российскую оккупационную армию на востоке страны. Очередную колонну вражеской бронетехники защитники разбили на Времевском направлении вблизи Нового Комара.

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Врага удалось ликвидировать с помощью FPV-дронов. Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

Вблизи населенного пункта Новый Комар путинские войска пошли на штурм позиций наших защитников колонной бронетехники. Для наступления враг применил три танка, БМП и пехоту.

Украинские военные отметили, что россияне регулярно осуществляют такие наглые механизированные накаты в полосе ответственности воинов 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Поэтому у защитников было время выработать схему противодействия.

На перехват бронетехники противника быстро вылетели FPV-дроны подразделения. Благодаря мастерству операторов дронов были уничтожены как вражеская техника, так и личный состав.

"Противник попытался прорваться в поселок Новый Комар к северу от Великой Новоселки, но бойцы устояли на своих позициях и остановили вражеский штурм", – сообщили в ВСУ.

Напомним, российские оккупационные войска предприняли неудачную попытку штурма на Северском направлении. В результате была уничтожена группа оккупантов, а также их мотоциклы.

Ранее операторы Сил специальных операций ВСУ показали "охоту" на солдат из Северной Кореи, воюющих на стороне агрессора в Курской области РФ. За несколько дней только один экипаж защитников отминусовал более сотни таких военных.

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