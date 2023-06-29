У окупантов - минус три роты в сутки: в ВСУ рассказали об успехах на Таврическом направлении. Карта
Украинские воины продолжают наступательные действия на некоторых участках фронта. В частности, силы обороны продолжают продвигаться вперед на Таврическом направлении.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский. Так, за последние сутки подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1337 огневых задач.
Как отметил бригадный генерал, противник понес значительные потери за последние сутки, количество убитых и раненых составило почти три роты.
Украинскими силами было успешно уничтожено 19 единиц военной техники противника, среди которых 2 танка, БРЭМ, МТЛБ, БРМ, беспилотные летательные аппараты "Орлан-10" и "Zala", самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", гаубица 2А65 и автомобильная техника.
Ранее Сырский показал, как ВСУ зачистили вражеские позиции на Бахмутском направлении. Он показал работу 2-го механизированного батальона 22 ОМБр.
Как сообщал OBOZREVATEL, воины ВСУ 24 июня обратились к российским захватчикам на Бахмутском направлении. С помощью громкоговорителей их призывали возвращаться домой, пока они живы.
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