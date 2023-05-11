'У половины крыша едет': оккупант пожаловался на упадок духа и алкоголизм в войсках Путина. Перехват

Российский захватчик пожаловался другу на алкоголизм в рядах оккупационной армии РФ. Он надеется, что его подразделение на передовой заменят "двумя полками добровольцев".

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Перехваченный телефонный разговор оккупанта 10 мая обнародовала пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины. "У половины крыша начала ехать, чуть ли не стреляют. Брагу все шарят, все х** забили", – сказал он (видео размещено внизу новости).

Вся надежда у захватчика – на ротацию. По слухам, его подразделение могут заменить "добровольцами".

"Сейчас звонили, узнавали, вроде как два полка из добровольцев собрали. Может нас менять будут. Каждый день слухи. Может вообще до сентября тут", – допустил военный РФ.

Он также рассказал историю своего знакомого оккупанта "Сереги", который "еле выжил" в Украине:

"Это еще перед Новым годом было, их там накрыли нах**, двое выжили всего… Из-под завалин вылез сам. Он рассказывал, хохлы лезут, их, говорит, *башь, сколько лежит, они один х** лезут".

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российский военный в перехваченном разговоре заявил, что армия РФ не готова к войне, поэтому воевать вообще нет смысла. По его словам, в российской армии катастрофически маленькая зарплата.

– В России начали осознавать, что мужчин отправляют "на убой". Жена одного из "мобиков" в перехваченном разговоре пожаловалась, что командование не намерено возвращать оккупантов домой.